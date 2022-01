Perchè Aldo Montano era assente nello studio del GF Vip: “Mia moglie ha il Covid” Aldo Montano nella puntata del 10 gennaio del GF VIP era assente in studio perché costretto all’auto isolamento: sua moglie Olga è risultata positiva al Covid. Le parole dell’ex gieffino su Instagram.

Ieri sera, lunedì 10 gennaio, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, ricca come sempre di sorprese e colpi di scena per i concorrenti e per il pubblico da casa. Ci sono stati importanti sviluppi sulle principali vicende del reality, dalla discussione tra Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo allo scontro in collegamento tra Delia Duran, prossima ad entrare in Casa, e Alex Belli. Giucas Casella ha incontrato la sua Valeria Perilli giunta in giardino per una sorpresa e tra parole d'amore il concorrente si è inginocchiato per chiederle la mano. Dallo studio tutti gli ex concorrenti hanno seguito e commentato la puntata, eccetto uno. Aldo Montano ieri sera era assente perché sua moglie Olga è risultata positiva al Covid-19 e per questo motivo è costretto anche lui all'isolamento.

Le parole di Aldo Montano

L'ex concorrente del GF Vip ieri sera era assente in studio e con alcune Instagram story ha tolto ogni dubbio ai suoi fan spiegando che si trova in isolamento perché sua moglie Olga ha contratto il Coronavirus.

Speravo di stare insieme a voi stasera, invece no. Purtroppo non sono in puntata con tutti voi, mia moglie ha il Covid. Io sono separato da lei ma devo rispettare i 10 giorni di quarantena sperando che non arrivi anche a me. Mi dispiace tanto, speriamo di rivederci quanto prima.

Chi è Olga Plachina

La moglie di Aldo Montano ha 24 anni ed è una campionessa d'atletica russa. La sua specialità sono i 400 metri a ostacoli ma anche le passerelle: il suo bellissimo aspetto le ha permesso di vincere diversi concorsi di bellezza come Miss Sport e Miss Best Model. Nonostante i 16 anni di differenza dal suo compagno, tra loro è stato un colpo di fulmine sin dal primo incontro: si sono sposati nel 2016 e poco dopo è nata la loro primogenita Olympia. Nel 2021 è nato Mario Jr., il secondo figlio. La famiglia ora si trova in isolamento a causa della positività al Covid della modella e atleta russa.