“È un personaggio che non ti appartiene”, Manuel Bortuzzo mette a nudo Soleil Sorge Scontro-incontro tra Manuel Bortuzzo e Soleil Sorge, lui vuole che lei lasci il suo personaggio: “Non ti appartiene arrivare a spada tratta su tutti”.

Nella puntata del 10 gennaio 2022 del Grande Fratello Vip c'è stato uno scontro-incontro tra "titani". Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo si sono ritrovati convocati al superled da Alfonso Signorini. Come è noto, tra i due non corre buon sangue e soprattutto proprio Manuel Bortuzzo ha deciso di nominare la ragazza di Uomini e Donne che ha confermato di essere stata male per la sua nomination. La trentatreesima puntata del Grande Fratello Vip serve proprio a chiarire due che hanno avuto comunque un certo tipo di rapporto d'amicizia.

Le parole di Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo dice la sua su Soleil Sorge, la invita in particolare a lasciare l'atteggiamento distruttivo nei confronti di tutti.

Mi reputo una persona in grado di riuscire a pensare con la propria testa e le proprie idee e non mi faccio influenzare da un rapporto d'amore. Quello che ho visto in Soleil è quello di guardare oltre, l'ho sempre capita per questo. A me spiace. Lei può arrivare dove ancora non è arrivata. Maschera il lato che lei può tirare fuori, in certe situazioni non le appartiene andare a spada tratta su certe situazioni.

Soleil butta la croce su Lulu

Soleil Sorge cerca di svicolare dalla presa di Manuel Bortuzzo e tira in ballo Lulu Selassié: "Lui ha cercato di allontanarmi un po', ha fatto anche battute sulla nostra amicizia e non mi sono state bene certe cose, ma è anche giusto così. Io non credo di essere imprigionata in nessun personaggio. Sono quello che sono. Vado in difensiva quando mi sento ferita. Seguo i miei principi e la mia etica. A me hanno infastidito gli atteggiamenti di Lulù, ma non quelli di Manuel. Comunque l'arroganza e la presunzione, il modo di lamentarsi costantemente e la maleducazione, sono tutte cose che mi hanno infastidito di Lulu". Un momento tiepido, tutto sommato. Tirata in ballo anche Lulu, sono stati fatti piccoli passi verso una riappacificazione. Cosa succederà adesso?