Chi è Valeria Perilli, la compagna di Giucas Casella stasera al Gf Vip Giucas Casella e Valeria Perilli stanno insieme da 40 anni. Lei ha cresciuto James, il figlio che Giucas ha avuto da una relazione precedente. Dopo tutto questo tempo, la coppia vuole sposarsi.

A cura di Elisabetta Murina

Giucas Casella e la moglie Valeria Perilli

Valeria Perilli è la compagna di Giucas Casella. La coppia è legata da moltissimi anni, al punto da sentirsi legati come marito e moglie. Un legame forte che ha spinto Valeria a crescere il figlio James, che Giucas ha avuto da una relazione precedente con Carol Torr, come fosse un figlio suo. Giucas Casella e Valeria Perilli stanno insieme da 40 anni. Lui vorrebbe finalmente sposarla. Nella puntata del 10 gennaio 2022 del Grande Fratello Vip, Valeria Perilli farà una sorpresa a Giucas Casella.

Chi è Valeria Perilli, doppiatrice e compagna di Giucas Casella

Valeria Perilli è nata a Roma e ha 68 anni. È figlia dell'autore, sceneggiatore e regista romano Ivo Perilli e dell'attrice genovese Lia Corelli e sorella del poeta Plinio Perilli. La sua voce è nota perché è quella di Miranda in Sex and the City, ma anche della svampita Lalla in La tata. È stata anche una signorina buonasera della Rai, dal 7 maggio 1984 al gennaio 1991 dagli studi di Roma.

La storia d'amore tra Giucas Casella e la moglie Valeria Perilli

Quello tra Giucas Casella e Valeria Perilli, doppiatrice e annunciatrice televisiva, è un amore che dura da più di 40 anni. I due hanno vissuto gran parte della loro vita lontano dai gossip e dalle copertine. Il loro rapporto è stato tenuto al lungo nascosto. Come ha raccontato lo stesso Giucas Casella nel corso del Grande Fratello Vip, è stato sotto consiglio di Pippo Baudo che ha deciso di non rivelare per lungo tempo questa relazione. La presentazione al pubblico, infatti, è arrivata soltanto nel 2018 nel salotto di Domenica Live con Barbara D'Urso. E sempre durante una puntata del programma, Giucas ha chiesto alla compagna di sposarlo, dopo 38 anni di fidanzamento: “Sai che non sono un grande oratore. Grazie per l’amore che hai dato a me e a James, per avermi aiutato a crescerlo e a farlo diventare uomo. Il nostro è un amore che ha superato le barriere del tempo, per questo motivo ho deciso di fare un passo importante. Mi vuoi sposare?".

Il rapporto tra Valeria Perilli e il figlio di Giucas avuto da Carol Torr

Per 7 anni, Giucas Casella è stato legato alla modella inglese Carol Torr. Nel 1987 dalla loro relazione è nato James, che per molto tempo ha vissuto con il padre, senza vedere la madre. Dopo 32 anni, la modella ha deciso di rifarsi viva, chiarendo quanto accaduto nel salotto di Barbara D'Urso: "È stata una scelta di Giucas quella di crescere da solo il bambino, non era costretto a farlo. Poteva aiutarmi e l'avremmo cresciuto insieme". Alle parole dell'ex fidanzata, Giucas ha prontamente replicato sempre durante la puntata del programma: "Perchè non lo hai cercato quando era piccolo?". Ecco perché Valeria Petilli ha cresciuto James, il figlio di Giucas Casella, come fosse un figlio suo. James oggi ha 34 anni, è un medico, ed è diventato da poco papà, regalando a Giucas un nipotino.