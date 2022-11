Patrizia Rossetti su Pamela Prati: “Io cattivo esempio? Ha creduto per anni in un uomo inesistente” Patrizia Rossetti dopo la puntata si è sfogata su quanto accaduto in diretta: “Mi sono scusata con Micol, dovrei uscire per quello che ho detto”. Poi ha sbottato contro la Prati che dallo studio l’ha incolpata di aver dato “un brutto esempio”: “Tu hai fatto due anni di vita sbagliata credendo ad un uomo inesistente”.

Dopo la puntata del GF Vip Patrizia Rossetti si è sfogata con Wilma Goich, Attilio Romita e Oriana Marzoli. La conduttrice televisiva è stata ripresa duramente in diretta per le frasi usate contro Micol Incorvaia per le quali si è anche scusata. "Abbiamo fatto una bella figura di me*da" è stato il primo commento sull'accaduto mentre erano ancora tutti in salotto, poi fuori in cortile: "Sarei felice di uscire".

Lo sfogo di Patrizia Rossetti e l'accusa a Pamela Prati

Patrizia Rossetti dopo la puntata è apparsa triste e delusa dalle parole pronunciate contro Micol Incorvaia. Ha ammesso le sue colpe e le ha chiesto ancora una volta scusa: "Sarei felicissima di uscire contro Micol. Me lo merito. Ho fatto una battuta pesante. Mi è dispiaciuto se lei non è venuta da me prima. Sentirmi dire in diretta "mi hanno detto" o "avete parlato", mi dispiace. Le mie erano battute da scaricatrice di porto, ho sbagliato ok ma quando ho fatto un complimento a Micol non ero falsa".

La ramanzina per la Rossetti e Wilma Goich non è arrivata soltanto da Signorini, anche da Pamela Prati presente in studio che le ha accusate di essere state "vergognose": "Hanno un'età importante, dovrebbero essere d'esempio, potrebbero essere la mamma o la nonna di Micol". La conduttrice televisiva nella Casa ha così sbottato anche contro la Prati, sua ex inquilina: "Oh bambola, ma tu che esempio hai dato? Quello di fare la star qua dentro? Avevo ragione io, ha fatto l'entrata da prima donna. Tu hai fatto due anni di vita sbagliata credendo ad un uomo inesistente. Posso sbagliare anche io". Poi ha messo in dubbio l'amore con Marco Bellavia: "Si sono inventati una storia d'amore finta, dai sù. Non ci crede neanche la mia mamma da lassù".

Lo scontro con Wilma Goich

Dopo la puntata la Rossetti però ha avuto qualcosa da ridire a Wilma Goich non essendosi sentita difesa dalla sua amica nella Casa, anche lei complice delle frasi offensive contro Micol. Durante la pubblicità ha confessato ad Antonella: "Non mi piace l'atteggiamento di Wilma, mi ha deluso per certe cose. Da domani non mi frega niente, mi mettete in un turno", ma terminata la diretta ne ha parlato con la diretta interessata: "Sei stata poco coerente, perché hai votato Charlie e non Micol? Lei non ti sta simpatica, la coerenza è coerenza, l'hai detto in tutte le clip".