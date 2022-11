Patrizia Rossetti e Wilma Goich sparlano di Micol: “Quella str***a, ognuno ha quello che si merita” Patrizia Rossetti e Wilma Goich parlano aspramente di Micol Incorvaia. Le due gieffine pare che nutrano un certo astio nei confronti della giovane concorrente, anche per questioni di gelosia.

A cura di Ilaria Costabile

Nella casa del Grande Fratello Vip non mancano battibecchi, incomprensioni, ma soprattutto antipatie fulminee che colgono i concorrenti da un momento all'altro. È il caso di Patrizia Rossetti e Wilma Goich che parlano piuttosto male di Micol Incorvaia, apostrofandola in malo modo. Le due sembra siano animate da una profonda gelosia, dal momento che "Nonnì" è infatuata di Daniele Dal Moro e la sua fedele compagna non disdegnerebbe la compagnia di Edoardo Tavassi, entrambi molto amici della sorella di Clizia.

L'attacco di Patrizia Rossetti e Wilma Goich a Micol Incorvaia

Il chiacchiericcio si consuma in cucina, dove Wilma Goich piuttosto nervosa è intenta a lavare i piatti e viene raggiunta da Patrizia Rossetti, con la quale inizia a parlare: "Tu sai tutto in anticipo, quella stronza" sbotta la cantante, la gieffina chiede: "La bionda?", l'ex moglie di Edoardo Vianello annuisce e aggiunge: "Però bisogna parlare con Sara, perché dice ah io rimango sempre della stessa idea, bisogna aiutarla un attimo a smuoversi". Il soggetto del botta e risposta è, per l'appunto Micol Incorvaia, presa di mira già la sera precedente dalle due che avevano commentato, pensando di non essere sentite il tempo che Micol impiegava nel prepararsi, e producendo anche un certo fastidio nella gieffina che confidandosi con Giaele aveva detto: "Ci sono rimasta sinceramente male, sai quante me ne hanno dette dietro?". La Rossetti, parlando con Wilma, quindi, si compiace di una risposta data ieri alla ragazza dicendo: "Ieri sera mi è venuta proprio bene, perché poi a me vengono queste cose, ma se uno dice stronzate io non ce la faccio". L'amica la supporta dicendo: "Ognuno ha ciò che si merita".

Sembrerebbe, però, che la motivazione principale dell'astio che entrambe nutrono nei confronti della giovane concorrente derivi, in realtà, dal legame che lei ha instaurato con Edoardo Tavassi, verso cui Patrizia nutre una simpatia, e con Daniele Dal Moro di cui Wilma è innamorata. Per cui, le due continuando a battibeccare, Patrizia dice: "Micol è incazzata nera oggi, non ho capito il perché" e Wilma: "Si vede che ha avuto il picche di risposta" e la televenditrice continua: “Ma non credo che non abbia avuto niente, nel senso che non la considera di striscio". Insomma, la situazione sembra essere più intricata del previsto.