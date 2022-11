Patrizia Rossetti sbugiarda Wilma Goich: “Con Daniele amore platonico? In albergo dicevi altro” È Patrizia Rossetti a richiamare alla correttezza Wilma Goich al GF Vip 7, che nelle ultime ore sta costruendo sempre di più questo “amore platonico” con Daniele Dal Moro. “È un’amicizia, anche perché tu in albergo dicevi altro”, ha tuonato la regina delle televendite quando la cantante si era permessa di accennare ad altro tipo di sentimento.

"Dallo studio volevano far passare una storia d'amore, non un'amicizia", così aveva intavolato il discorso Patrizia Rossetti, dopo il bacio in confessionale di Wilma Goich con Daniele Dal Moro. "E se fosse davvero una storia d'amore', solo platonica?" ha risposto la cantante, stizzita dall'appunto piccato dell'amica. "Beh Wilma, se adesso mi cambi opinione per me va bene, ma non hai parlato così quando eravamo lì in albergo".

Questi strani ‘nonniele', la ship formata dalla nonnì della casa, la Goich appunto, e Daniele, stanno catalizzando l'attenzione di questa settimana. In un momento televisivo dove Gemma Galgani non presenzia più ad ogni puntata di Uomini e Donne sedendo accanto a Nicola Vivarelli, 26enne dipendente su una nave da crociera che per lungo tempo ha conquistato le sue attenzioni e diversi blocchi mediatici, ci pensa la cantante 77enne a riaccendere i riflettori sugli amori a tutti i costi. E lo fa da settimane ormai, con la complicità dello stesso ex tronista di U&D, che non ci ha pensato due volte quando Antonino Spinalbese ha suggerito un bacio sulle labbra per dare il bentornate alle concorrenti reduci dal Covid 19.

La spaccatura sul web è netta. I Nonniele scatenano l'ironia ma hanno una credibilità che scricchiola. Difficile immaginare ci sia un discorso reale tra i due, anche a fronte dei messaggi dei quali vorrebbero farsi portatori, primo tra tutti quello dell'amore che non conosce età. Vecchio come il cucco e piuttosto surreale applicato alla loro storia. Storia che sicuramente meriterà un lunghissimo blocco nella prossima puntata. Missione compiuta.