Papa Francesco torna in Tv, intervista esclusiva su Canale 5 il 18 dicembre Domenica 18 dicembre, alle 20.35 su Canale 5, Papa Francesco protagonista di un dialogo con il vaticanista Fabio Marchese Ragona sui principali temi di attualità.

A cura di Andrea Parrella

Papa Francesco torna in televisione. Domenica 18 dicembre, alle 20.35 su Canale 5, andrà in onda “Il Natale che vorrei”, l’intervista esclusiva a Papa Francesco. Il contenuto è realizzato da Casa Santa Marta, la residenza di Papa Francesco, si tratta di un’intervista nel corso della quale Bergoglio toccherà i temi più caldi d’attualità quali il conflitto tra Russia e Ucraina, il conseguente caro energia, la denatalità, lo sport, i poveri e la politica.

A dialogare con il Papa sarà il vaticanista Fabio Marchese Ragona, che coinvolgerà Papa Francesco anche in relazione a temi e argomenti di carattere più intimo, riguardanti la vita di Papa Francesco e il suo pontificato, a pochi mesi dal traguardo dei dieci anni di pontificato che Bergoglio raggiungerà a marzo del 2023.

Il precedente del 2021

Il tono della conversazione sarà quello tipico del Pontefice: di grande spiritualità, caldo e informale, per raggiungere nelle proprie case tutti i fedeli che attendono il Santo Natale. L’intervista a Papa Francesco è frutto di una coproduzione tra RTI e Officina della Comunicazione, che nel 2021 aveva già lavorato a Vizi e Virtù, un lungo dialogo tra don Pozza e papa Francesco, una condivisione di sguardi, una meditazione attorno al tema dei sette vizi e delle altrettante virtù, partendo dal suggestivo scenario della Cappella degli Scrovegni di Padova affrescata da Giotto.

Papa Francesco in Tv, la terza volta nel 2022

Si rinnova quindi l'appuntamento di Mediaset con il Santo Padre, che è ormai sempre più frequente a sortite televisive. Risale proprio all'inizio del 2021 la sua intervista esclusiva, in diretta, rilasciata a Fabio Fazio nello spazio di Che Tempo Che Fa. Sempre nell'aprile del 2022 Bergoglio aveva conversato con Lorena Bianchetti per una puntata di A sua immagine andata in onda nel periodo pasquale.