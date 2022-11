Paola Barale rivela: “Un giudice di Ballando con le stelle è prevenuto nei miei confronti” Paola Barale avanza un dubbio su uno dei giurati di “Ballando con le stelle”, ovvero Ivan Zazzaroni, che a suo avviso nutrirebbe un’antipatia nei suoi confronti.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le protagoniste dell'edizione attualmente in onda di Ballando con le stelle c'è Paola Barale. La showgirl ha dimostrato finora di tenere testa agli altri concorrenti, esibendosi in coreografie di volta in volta più complicate, eppure ritiene che ci sia qualcuno a cui lei starebbe particolarmente antipatica tra la giuria dello show.

Il dubbio di Paola Barale

Una dichiarazione che emerge in una delle clip di "Ballando segreto", una sorta di daytime del programma disponibile su RaiPlay, dove i ballerini commentano le esibizioni della puntata e si lasciano andare a considerazioni in merito al loro percorso. Ed è così che Paola Barale confessa parlando dell'ultimo appuntamento televisivo:

C'è un giudice che è prevenuto con me, è Ivan Zazzaroni, non penso di essergli simpatica. La mia ultima performance non era pazzesca, ma neanche così male. Io sono rimasta contenta, mi dispiacerebbe uscire dallo show.

La showgirl ritiene, quindi, che le votazioni del giurato in questione siano viziate da questa possibile antipatia che Zazzaroni nutrirebbe nei suoi confronti. Eppure si può dire che Paola Barale sia tra le concorrenti finora più apprezzate e difficilmente messe in discussione per il talento mostrato nel ballo.

Polemiche dietro le quinte

Intanto, attorno all'ex volto di Canale 5, pare si sia alzata una polemica anche dietro le quinte dello show. Sembrerebbe, infatti, che gli outfit perfetti sfoggiati ad ogni puntata, siano il risultato di richiesta specifiche e puntigliose da parte della Barale alla sartoria, che toglierebbero del tempo ai costumi degli altri concorrenti che, quindi, si sarebbero anche lamentati del trattamento ricevuto. La questione è emersa sul settimanale Oggi, portata alla luce da Alberto Dandolo, secondo cui si sarebbe venuta a creare un po' di maretta in queste settimane, ma da parte della diretta interessata non è arrivato alcun commento a riguardo.