Orietta Berti torna in Rai dopo la scelta del GF Vip, sarà a Oggi è un altro giorno Dopo il passaggio al GF Vip, Orietta Berti fa il suo ritorno in Rai il 18 ottobre, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno.

A cura di Andrea Parrella

Protagonista assoluta del mercato televisivo dell'estate, Orietta Berti si prepara a fare ritorno negli studi Rai. Accadrà il 18 ottobre, quando la cantante sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, per raccontarsi nell'ormai abituale spazio del pomeriggio televisivo di Rai1.

Una notizia, a prescindere dal contenuto dell'intervista, proprio per quanto accaduto questa estate, quando Orietta Berti ha deciso di accettare la proposta di Alfonso Signorini per diventare opinionista del GF Vip al fianco di Sonia Bruganelli, andando così a sostituire Adriana Volpe. Offerta per la quale ha dovuto rinunciare alla presenza fissa al tavolo di Che Tempo Che Fa, dove era ospite ogni domenica, al ruolo da giudice di The Voice Senior, oltre a tutta una serie di ospitate in Rai che erano arrivate dopo l'enorme attenzione tornata su di lei in seguito alla partecipazione al Festival di Sanremo.

Per lei a Mediaset il GF Vip e una serata celebrativa

"Soldi. Tanti". Così Orietta Berti aveva spiegato in un'intervista il senso del suo sì a Mediaset per il ruolo al GF Vip. "E oltre al ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip – aveva aggiunto – anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i sessant'anni di carriera, tanti quanti ne sono passati dall'uscita del primo 45 giri, Non ci sarò/Franchezza. Era il 1962".

Il dispiacere di Fabio Fazio

In quella occasione la cantante aveva anche spiegato chea rimanerci male fosse stato proprio Fabio Fazio, con cui Berti ha collaborato più volte nel corso della carriera, prima negli anni di Quelli che il calcio e poi proprio in occasione del suo approdo al tavolo di Che Tempo Che Fa, diventato un appuntamento domenicale fisso per il pubblico di Rai3: "Gli ho spiegato che era un'offerta che non potevo rifiutare. Alla fine se ne è fatto una ragione".