Sonia Bruganelli su Orietta Berti opinionista al GF: “Fuori dalle telecamere dice cose cattivissime” Ospite del Maurizio Costanzo Show, Sonia Bruganalli ha commentato Orietta Berti, la sua compagna d’avventura come opinionista al Grande Fratello Vip: “Mi trovo benissimo. In tv dice cose carine, ma fuori dalle telecamere cose cattivissime.Si sta ancora sciogliendo”.

A cura di Elisabetta Murina

Ospite del Maurizio Costanzo Show, Sonia Bruganelli ha parlato della sua esperienza come opinionista al Grande Fratello Vip per il secondo anno consecutivo. La produttrice, moglie di Paolo Bonolis, ha commentato il caso del caso Marco Bellavia, a lungo discusso in studio e sui social, e anche il rapporto con la compagna d'avventura Orietta Berti.

Il commento di Sonia Bruganelli su Orietta Berti

Dopo un'esperienza tra alti e bassi con Adriana Volpe nello studio del GF Vip, Sonia Bruganelli ammette di aver trovato una buona alleata con cui condividere le opinioni sul reality condotto da Alfonso Signorini. "Con lei mi trovo benissimo", ha infatti dichiarato a Maurizio Costanzo, nella puntata andata in onda il 15 ottobre in seconda serata su Canale 5. L'opinionista ha poi svelato un retroscena sulla cantante, nuova a questo tipo di esperienza, spiegando scherzando che non è così gentile come sembra all'apparenza: "In tv dice cose carine, ma fuori dalle telecamere dice cose cattivissime. Ma veramente eh. Si sta ancora sciogliendo, secondo me poi potrà tirare fuori delle "oriettate" evidenti".

Sonia Bruganelli commenta il caso Marco Bellavia al GF

Nel corso della puntata, Sonia Bruganelli ha parlato anche del caso Marco Bellavia, il concorrente che ha abbandonato il reality per via della sua condizione psicologica, dopo non essere stato capito e supportato dai compagni all'interno della casa. "Ha vissuto una situazione non facilissima là dentro. Credo che anche lui abbia sopravvalutato la sua forza emotiva, la sua possibilità. É vero che non si sono comportati benissimo, ma nessuno era pronto a immaginarsi una situazione e un disagio psichico così evidente", ha detto l'opinionista a proposito soprattutto del trattamento che ha ricevuto l'ex volto di Bim Bum Bam dai compagni, non pronti ad affrontare una situazione del genere.