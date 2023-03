Oriana Marzoli stufa di Daniele Dal Moro: “Preferisco il mio ex, lui sì che voleva stare con me” Al Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli si è sfogata con Luca Onestini. La concorrente non sopporta più il comportamento di Daniele Dal Moro, è talmente stufa da avere rivalutato il suo ex.

A cura di Daniela Seclì

Al Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli è stufa del continuo tira e molla con Daniele Dal Moro. Inoltre, la concorrente e prima finalista di questa edizione del reality, lamenta una certa disattenzione da parte del gieffino nei suoi confronti. Oriana si è confidata con Luca Onestini, chiarendo di stare rivalutando il suo ex fidanzato, che a suo dire non l'avrebbe mai trascurata.

Oriana Marzoli rivaluta il suo ex fidanzato

Mentre si sfogava con Luca Onestini, Oriana Marzoli ha raccontato le mille accortezze che il suo ex fidanzato aveva nei suoi confronti: "Preferisco uno come il mio ex, se mi dicessero devi scegliere tra il tuo ex e questo…Quel ragazzo mi scriveva appena si svegliava, poi la chiamata prima di andare a dormire, mi scriveva durante la giornata, mi veniva a vedere, mi portava a mangiare anche dopo la palestra, quel ragazzo voleva stare con me. Tutti i giorni. Forse non lo vedevo una volta o due alla settimana. Ma di sette giorni, vederlo cinque va bene. Trovava sempre un piccolo momento per stare insieme, dopo quattro anni". La concorrente non ha fatto il nome dell'ex in questione, ma dato che ha parlato di una relazione durata quattro anni, potrebbe riferirsi a Eugenio Gallego.

Il regalo di compleanno di Daniele a Oriana: dormire insieme

Oriana Marzoli, poi, ha espresso ancora una volta la sua indignazione davanti al comportamento di Daniele Dal Moro. Il gieffino si sarebbe prima rifiutato di dormire con lei, poi si sarebbe detto favorevole a farlo la notte del suo compleanno come regalo: