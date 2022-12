Oriana Marzoli si siede sul ferro rovente e si brucia al GF Vip Oriana Marzoli ieri sera si è seduta erroneamente sul ferro rovente: urla di dolore e pianti al GF VIP, la regia ha censurato le immagini prima di soccorrerla con un medico.

A cura di Gaia Martino

Un nuovo incidente si è verificato nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo le urla di dolore di Sarah Altobello che la scorsa notte ha accusato un dolore al fianco, sono arrivate quelle di Oriana Marzoli. A causa di una disattenzione la modella e influencer venezuelana si è seduta erroneamente sulla sedia dove era posta la piastra per i capelli rovente.

Il video dell'incidente di Oriana Marzoli

Oriana Marzoli era nell'area trucco con Nikita Pelizon intenta a sistemarsi i capelli quando, per sbaglio, si è seduta sulla sedia dove era poggiata la piastra già calda. "Ahi, mer*a, mer*a, la pelle" ha urlato dolorante mentre la Pelizon, oltre a chiederle scusa per aver poggiato il ferro rovente sulla sedia, è corsa in suo aiuto. L'episodio si è verificato proprio di fronte le telecamere: la regia pochi secondi dopo ha deciso di censurare cambiando inquadratura. Alcuni utenti su Twitter hanno tranquillizzato i fan della Marzoli che sarebbe stata subito soccorsa dai medici del GF Vip: "Ha una vistosa fasciatura sulla coscia con ghiaccio", si legge.

Dal racconto degli utenti su Twitter Antonino Spinalbese si sarebbe subito preoccupato per la sua inquilina, sarebbe corso in suo aiuto e sarebbe stato al suo fianco mentre piangeva.

Come sta Oriana Marzoli dopo l'ustione

In serata la Marzoli si sarebbe ripresa. La fasciatura e le cure del GF Vip sarebbero servite a far tornare il sorriso alla concorrente. Quando Luca Onestini le ha chiesto come stesse "il sedere bruciato", lei ha raccontato che in bagno, per spogliarsi, si erano erroneamente staccati i cerotti: "Mi ha aiutato George, sono dovuta uscire con i pantaloni abbassati perché non potevo metterli. Non è colpa mia". Onestini ha così scherzato con George, "Avrai fatto un servizio con occhio clinico" gli ha detto, " Sono stato attento a non toccarle la pelle, ho fatto pianissimo" ha chiarito Ciupilan.