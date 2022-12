Urla di dolore nella notte al GFVip, Sarah Altobello chiede aiuto in lacrime: “Non posso muovermi” Dopo la puntata del GF VIP Sarah Altobello si è sentita male. Una volta a letto ha cominciato a lamentarsi, Alberto De Pisis l’ha soccorsa: “Chiedi aiuto, sto male, non riesco a muovermi”.

A cura di Gaia Martino

Nella notte Sarah Altobello ha accusato un malore ed ha chiesto aiuto. Dopo la puntata del Grande Fratello VIP andata in onda ieri sera si è sentita poco bene: ha cominciato a urlare e piangere dal dolore, poi ha chiesto l'aiuto di Alberto: "Chiama qualcuno, non riesco a muovermi". Oriana Marzoli dopo l'intervento del medico ha confessato agli altri Vip che già da diversi giorni la sua inquilina accusava lo stesso dolore.

Cosa è successo a Sarah Altobello

Nella notte Sarah Altobello, dopo essersi infilata nel letto, ha accusato un dolore al fianco. È stato Alberto De Pisis a sentire i lamenti della sua inquilina così si è alzato per soccorrerla, "Amore tutto bene?" è stata la domanda del Vip. "Albe, aiutami. Non posso muovermi, sto malissimo. Ha fatto crack, chiama qualcuno. Non riesco a muovere il costato" ha risposto la Altobello tra le lacrime e le urla di dolore. "Ca**o, mi sono spezzata qualcosa" ha continuato piangendo.

Dopo la corsa di Alberto, Sarah Altobello sarebbe stata visitata da un dottore, stando a quanto rivelato da Luca Onestini in veranda con Oriana, Nikita e Daniele.

Oriana: "Sarah non piange per il dolore"

Mentre Sarah Altobello era nel letto dolorante, i suoi inquilini erano in veranda a commentare quanto stava accadendo. Oriana Marzoli ha spiegato che la sua inquilina aveva questo dolore già da diversi giorni: secondo il suo parere il pianto era legato a quanto accaduto con Attilio Romita in puntata. "Le fa male un muscolo. Stanno tutti in camera da lei, le faceva male già ieri. Sta piangendo ma secondo me il pianto è per la situazione. Tutti che la abbracciano, ha chiesto l'antidolorifico. Sta piangendo per la situazione secondo me, già lo aveva questo dolore".

Lo scontro con Sonia Bruganelli in puntata

Per Sarah Altobello la puntata del GF VIP ieri sera è stata particolare, si è resa protagonista di un duro scontro con Sonia Bruganelli. Il flirt con Attilio Romita, con il quale c'è stato anche un bacio, ha fatto infuriare la compagna del giornalista Mimma Fusco e anche l'opinionista del reality che l'ha accusata di essersi comportata in maniera scorretta: "Sa che vuole bene alla sua donna, passare sulla vita degli altri è una roba orribile". La Vip ha alzato la voce: "Non andrò più da lui con quel modo di fare, non voglio rubare l'uomo a nessuno".