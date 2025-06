video suggerito

Noos di Alberto Angela torna in estate su Rai1, ma non contro Temptation Island: quando andrà in onda Noos-L’avventura della Conoscenza torna anche quest’anno su Rai1. Il programma di divulgazione scientifica condotto da Alberto Angela, però, a differenza dello scorso anno cambia giorno di messa in onda, non sarà più il giovedì contro Temptation Island. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'estate è la stagione dell'anno in cui la programmazione televisiva langue, fatta eccezione per alcuni rari casi, ne è un esempio il nuovo programma di Alberto Angela, ovvero Noos-L'Avventura della Conoscenza che torna anche quest'anno su Rai1, ma stavolta non nella serata del giovedì, come nella seconda edizione dello scorso anno.

Il programma di Alberto Angela cambia giorno di messa in onda

A partire da lunedì 23 giugno, infatti, come riportato da Davide Maggio, su Rai1 andranno in onda le nuove puntata di Noos-L'Avventura della Conoscenza, il programma di divulgazione scientifica condotto da Alberto Angela che ritorna in prima serata dopo l'appuntamento dello scorso anno. Una prova non facile quella a cui è stato sottoposto il noto divulgatore, dal momento che si è dovuto sfidare con il programma estivo per eccellenza, vale a dire: Temptation Island. Il reality dei sentimenti, infatti, è imbattibile dal punto di vista degli ascolti tv, riuscendo a radunare gli italiani sul divano di casa, appositamente per vedere quello che accade alle coppie che decidono di mettersi in gioco. Quest'anno, il programma di Canale 5, andrà in onda a partire da giovedì 3 luglio.

Lo scontro in TV tra Noos e Temptation Island

Lo scorso anno, a seguito di alcune valutazioni da parte della Rai, che aveva notato come il programma di Alberto Angela non rendesse in termini di share, soprattutto se messo a confronto con un pilastro della tv estiva come Temptation, la trasmissione fu sospesa. Noos, quindi, sospeso a luglio, riprese poi a fine agosto seppur con un tiepido miglioramento. Per evitare che la situazione si verificasse allo stesso modo anche quest'anno, si è pensato di cambiare giorno di messa in onda, anche se, a partire dal 7 luglio su Canale 5 torna Battiti Live che, in fatto di seguito da parte del pubblico, non sarebbe da sottovalutare, sebbene rientri nella sequela di programmi musicali che d'estate riempiono la programmazione Rai e Mediaset, scarna dal punto di vista di contenuti nuovi.