Nikita Pelizon: “Senza il mio percorso interiore, non sarei mai riuscita a vivere così il GF Vip” Nikita Pelizon, dopo aver vinto il Grande Fratello Vip, ha ringraziato i fan che l’hanno sostenuta e ha aggiunto: “Senza il percorso interiore iniziato tanti anni fa non sarei mai riuscita a vivere questa esperienza unica in questo modo. L’universo rispetta i tempi dell’evoluzione della nostra anima”.

Foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy

Nikita Pelizon si è aggiudicata la vittoria della settima edizione del Grande Fratello Vip. La concorrente si è così portata a casa il montepremi di 100 mila euro, di cui 50 mila da devolvere in beneficenza. In queste ore, ha voluto ringraziare i Nikiters, i tantissimi fan che l'hanno sostenuta durante tutto il suo percorso e che l'hanno portata alla vittoria.

Nikita Pelizon ne è certa, la verità ha vinto

Come fatto in un video pubblicato su Instagram poco dopo l'uscita dalla casa, anche nel post in cui ha ringraziato i suoi fan, Nikita Pelizon si è detta convinta che la verità abbia vinto: "Sentire il vostro affetto dal vivo è stato meraviglioso, sono contenta e grata che la verità abbia vinto e che all’esterno abbiate capito la mia persona. Senza il percorso interiore iniziato tanti anni fa, non sarei mai riuscita a vivere questa esperienza unica in questo modo, anzi…sarebbe stato totalmente diverso. L’universo d’altronde rispetta sempre i tempi dell’evoluzione della nostra anima". Quindi ha concluso:

Grazie a voi sono riuscita ad arrivare alla fine, a durare 6 mesi e mezzo raggiungendo questo traguardo tanto atteso. Grazie di tutto perché davvero siamo stati un team! Nikiters siamo una squadra "fortissimi". Vi prometto che ci abbracceremo presto e non vedo l’ora di vedervi dal vivo! Grazie a tutte le persone che mi hanno supportato dentro e fuori. La vittoria è vostra perché la mia vittoria siete voi.

La percentuale con cui Nikita ha battuto Oriana Marzoli

Come da pronostici, la finalissima si è disputata tra Oriana Marzoli e Nikita Pelizon. Quest'ultima ha battuto la "reina" con il 52,8% delle preferenze contro il 47,2% ottenuto da Oriana. Poco prima, Nikita aveva battuto anche Micol Incorvaia, ottenendo il 54,6% delle preferenze e Alberto De Pisis con il 51%. Così, è giunta alla vittoria finale.