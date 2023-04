Nikita Pelizon dopo la vittoria al GFVip: “Il mondo spesso è ingiusto, stavolta ha vinto la verità” Nikita Pelizon dagli studi del GF VIP ha commentato la sua vittoria, poi i festeggiamenti con gli amici: “Il mondo spesso sembra ingiusto, stavolta la verità ha vinto”.

Nikita Pelizon dopo la vittoria al Grande Fratello VIP ha festeggiato con alcuni suoi ex inquilini tra cui Antonella Fiordelisi e l'ex fidanzato Matteo Diamante, amici e parenti. Non appena recuperato il cellulare, la Vippona ha ringraziato i fan che le hanno permesso di conquistare il podio attraverso una IG story: "Sono stra gasata, grazie. Grazie per tutto il sostegno. Ormai era diventato un appuntamento fisso il televoto, grazie per avermi capita. Grazie per la gioia che sto provando, abbiamo vinto insieme", le sue parole dallo studio. Poi lo stappo della bottiglia su un terrazzo.

Le parole di Nikita Pelizon dopo la vittoria

Una volta abbandonati gli studi del Grande Fratello VIP, Nikita Pelizon ha festeggiato con amici e parenti la vittoria. La Pelizon prima di stappare la bottiglia di champagne ha commentato: "Il mondo spesso sembra ingiusto, stavolta la verità ha vinto". Con lei anche Antonella Fiordelisi che tra le stories ha condiviso un video nel quale balla e canta sulle note di Blanco con la sua ormai ex inquilina: "Sto con te", le parole urlate. Presenti anche Matteo Diamante, Edoardo Donnamaria e l'amica della Pelizon, Giulia Logozzo. L'ex fidanzato ha commentato anche su Twitter la vittoria: "Ops, è successo davvero?!?!? Proprio come la storia insegna: Persia vince! Seeeeeeeeeee!!!".

Nikita Pelizon ha vinto il GF Vip 7 e il montepremi di 100mila euro

Nikita Pelizon ha conquistato il podio della settima edizione del Grande Fratello VIP: il lungo percorso nella casa di Cinecittà si è concluso con la gloria e la vittoria del montepremi finale di 100 mila euro. Ha spento le luci della Casa di Cinecittà con Oriana Marzoli, classificatasi seconda, prima di raggiungere lo studio e scoprire il verdetto: Nikita Pelizon ha vinto con il 54,6 % di voti contro il 45,4 % di Oriana Marzoli.