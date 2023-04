Gf Vip7, sondaggi e pronostici: vincerà una donna tra Oriana Marzoli e Nikita Pelizon Chi vincerà il Grande Fratello Vip 2023 tra Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon, Giaele De Donà, Alberto De Pisis e Milena Miconi? Ecco cosa dicono i sondaggi e la classifica secondo i bookmaker.

A cura di Daniela Seclì

Mancano poche ore alla finale del Grande Fratello Vip 2023, che andrà in onda lunedì 3 aprile a partire dalle ore 21:40. A contendersi la vittoria saranno Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon, Giaele De Donà, Alberto De Pisis e Milena Miconi. In realtà, De Pisis e Miconi daranno il via alle danze con un televoto che permetterà a uno di loro di unirsi al gruppo dei cinque finalisti. Così, inizierà la catena di eliminazioni che porterà alla proclamazione del vincitore. Intanto, i vari sondaggi lanciati online e la classifica dei bookmaker forniscono già delle indicazioni sul gradimento del pubblico.

I sondaggi: Nikita Pelizon e Oriana Marzoli favorite per la vittoria

I risultati di alcuni sondaggi lanciati online parlano chiaro. Gli spettatori auspicano una vittoria al femminile, che vede in vetta Oriana Marzoli e Nikita Pelizon. Nel sondaggio lanciato da Grande Fratello Forum Free, Nikita è risultata al primo posto con una percentuale che stacca di gran lunga gli altri concorrenti. All'ultimo posto Giaele De Donà:

Nikita Pelizon 65,27%;

Oriana Marzoli 18,23%;

Edoardo Tavassi 6,08%;

Milena Miconi 3,04%;

Alberto De Pisis 3,04%;

Micol Incorvaia 2,32%;

Giaele De Donà 2,03%.

Il sondaggio di Reality House, invece, incorona vincitrice la frizzante Oriana Marzoli. Mentre all'ultimo posto si posiziona Milena Miconi:

Oriana Marzoli 51%;

Nikita Pelizon 36%;

Edoardo Tavassi 5%;

Micol Incorvaia 3%;

Giaele De Donà 2%;

Alberto De Pisis 2%;

Milena Miconi 1%.

Ovviamente tali sondaggi rispecchiano il parere della fetta di pubblico che ha deciso di esprimere la propria preferenza. Vediamo, invece, la classifica secondo i bookmaker.

GF Vip, la classifica dal primo al settimo classificato secondo i bookmaker

Per i bookmaker, Oriana Marzoli avrebbe la vittoria in tasca. Invece, all'ultimo posto in classifica ritroviamo Milena Miconi. Ecco, come si posizioneranno i concorrenti rimasti in gara secondo i bookmaker: