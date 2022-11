Nikita Pelizon all’ex Matteo Diamante: “Basta scene, se esco con ragazzi della sua regione si incavola” Al Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha permesso a Nikita Pelizon e George Ciupilan di replicare allo sfogo di Matteo Diamante, ex della concorrente.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

George Ciupilan e Nikita Pelizon si sono avvicinati molto nelle ultime settimane trascorse nella casa del Grande Fratello Vip. La concorrente ha dichiarato: "George è una persona splendida, una scoperta. È magnifico. È possibilissimo che possa avere un'infatuazione". Ciupilan le ha fatto eco: "Negli occhi di Nikita vedo una bella persona. Può nascere una forte amicizia".

Nikita Pelizon parla dell'ex Matteo Diamante

George Ciupilan ha detto ad Alfonso Signorini che non si fidanzerebbe con Nikita perché il suo ex è un caro amico. Anche Pelizon ha parlato dell'uomo in questione, Matteo Diamante: "Lui mi definisce l'unica donna che abbia mai amato, non mi ha mai permesso di essere amica dei suoi amici. Se George ci provasse con me, rischierebbe pesante". Al conduttore ha spiegato:

Non posso vedere persone che conosce il mio ex. Punto. È già successo. Ci è rimasto pesantemente male. Non posso vedere persone che lui conosce, né persone della Liguria.

George e Nikita rispondono allo sfogo di Diamante

Alfonso Signorini ha fatto leggere a George Ciupilan e Nikita Pelizon lo sfogo di Matteo Diamante sui social in cui si dice deluso dalla "falsità" di George. La concorrente non è rimasta affatto sorpresa, anzi lo ha etichettato come un tipico comportamento del suo ex:

Scene viste e riviste. A me dispiace che ogni volta questa persona debba fare queste scene. Sono passati sette anni da quando ci siamo lasciati, ne è passata di acqua sotto i ponti. Posso frequentare chi mi pare? Convinci lui, non è un problema mio. Io non posso uscire con i suoi amici o con persone della sua regione, se lo viene a sapere si incavola. È una storia finita, non darei tutta questa visibilità a questa persona.

George Ciupilan ha detto la sua: "Per adesso è solo amicizia tra me e Nikita. Io porto rispetto anche se lui ha scritto questo e continuo a fare il mio percorso. Se dovessi provare sentimenti più forti, uno non può trattenersi". Ma il cuore di Nikita Pelizon sembra battere per Valerio Tremiterra. Di lui ha detto: "Lo penso, si vedrà quando usciremo se entrambi ci saremo pensati e avremo deciso di volere continuare questa cosa o se è andata diversamente".