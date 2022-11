L’ex di Nikita attacca George al GF: “Eri mio fratello, mi offendi se nascondi i sentimenti per lei” Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon e grande amico di George Ciupilan, è deluso da come il giovane Tiktoker si è rivolto a lui definendolo solo “una persona che conosco molto bene”. Sui social ha scritto: “Mi fa schifo essere chiamato così, eri il mio fratellino. Con Nikita fai quello che vuoi”.

Nella casa del Grande Fratello Vip il rapporto tra George Ciupilan e Nikita Pelizon è sempre più stretto. Tra i due è nata una bella amicizia che, secondo alcuni, potrebbe diventare anche qualcosa in più. A insinuare il dubbio è stato lo stesso Alfonso Signorini, durante la puntata del 31 ottobre: nel corso delle nomination il conduttore ha chiesto al giovane Tiktoker se volesse fidanzarsi con la modella. "Non posso, il suo ex è un mio amico, una persona che conosco molto bene", ha risposto lui. Il riferimento è a Matteo Diamante, ex fidanzato storico di Nikita e grande amico di George, che ha subito commentato sui social quanto accaduto.

La reazione di Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita

Matteo Diamante, ex fidanzato storico di Nikita Pelizon, ha raccontato di essere rimasto deluso dal modo in cui George Ciupilan ha parlato di lui nella casa del GF Vip. Tra loro c'è un grande rapporto di amicizia e, per questo, non gli è affatto piaciuto essere chiamato solo "una persona che conosco molto bene", senza alcun tipo di riferimento in più. In alcune storie Instagram, l'ex della modella si è così sfogato:

Mi fa schifo essere chiamato "una persona che conosco molto bene". […] Tu non puoi dire "è la ex di Diamante, mio fratello?" Cosa c'è sotto? Un amico in comune? Ma stai scherzando? Una persona che conosco molto bene? Abbiamo passato gli ultimi 3 anni della nostra vita assieme, comprese vacanze, dolori e gioie e abbiamo pure vissuto insieme. Quando tutti ti prendevano per il cu*o "quello sfigato del collegio" io c'ero ed ero lì vicino a te.

Cosa ha detto Matteo Diamante a George prima del GF

Matteo Diamante era stato molto chiaro con George prima che entrasse nella casa del GF Vip: non gli avrebbe dato in alcun modo fastidio un rapporto di vicinanza, anche intima, con Nikita. Anzi avrebbe preferito proprio il Tiktoker ad altri ragazzi. "Fai quello che vuoi con Nikita, per me la storia è finita anni fa nonostante tornasse, e nonostante ci piaceremmo sempre", ha scritto Diamante sui social. E ha poi aggiunto: "Non stare a dire ‘non posso' come se ti avessi obbligato a non fare qualcosa, anzi ‘sentiti libero, meglio te che un altro'"

L'ex fidanzato di Nikita ha poi continuato spiegando di essere troppo dispiaciuto per l'accaduto e che per questo, almeno per il momento, ha deciso di mettere una pietra sopra la sua amicizia con George, che reputava come un fratello minore. "Hai la mia benedizione e non preoccuparti per me. Continuo per la mia strada, deluso, ma ormai consapevole di quanta falsità c'è nel mondo della tv", ha concluso.