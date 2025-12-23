Nancy Comelli torna a La Ruota della Fortuna a 22 anni dall’ultima volta, era stata la valletta di Mike Bongiorno

Nancy Comelli è tornata a La Ruota della Fortuna a 22 anni dall’ultima volta. L’ex valletta di Mike Bongiorno è stata ospite di Gerry Scotti e Samira Lui, nuovi padroni di casa del game show di Canale5.

Nancy Comelli torna a La Ruota della Fortuna a 22 anni dall’ultima volta in cui aveva affiancato Mike Bongiorno nel ruolo di valletta. Oggi, di fronte ai nuovi padroni di casa Gerry Scotti e Samira Lui, la donna è tornata a osservare da vicino il tabellone che le regalò la popolarità, nello studio che conosce molto bene e nel quale è apparsa completamente a suo agio. A presentarla è stato lo stesso conduttore, che l’ha immediatamente notata mentre era seduta tra il pubblico in studio. Comelli ne ha approfittato per fare i complimenti a Samira, la donna che l’ha sostituita e che sta contribuendo a riscrivere il ruolo della “valletta”, tanto che Scotti la definisce da tempo la sua socia.

Chi è Nancy Comelli

Nata a Udine nel 1983, Nancy ha mosso i primi passi come modella prima di affermarsi in televisione al fianco di Mike Bongiorno a La Ruota della Fortuna. Conclusa quella parentesi durata due anni, nel 2006 è approdata su Sky con La cucina di Walter, per poi tornare su Canale 5 nel 2007 come concorrente del reality Uno due tre stalla.

La sua ultima apparizione televisiva risale al 2008, quando ha condotto Summer Giovani su Match Music. Da allora Nancy è tornata alla sua vita privata e da quasi vent’anni non ricopre ruoli fissi in tv, fatta eccezione per qualche breve e rara ospitata nei programmi dell’ammiraglia Mediaset. Lontana dalle scene, è rimasta estranea anche al mondo del gossip. L’unica segnalazione riguarda una breve ma intensa parentesi sentimentale con Stefano Bettarini nel 2006: i due trascorsero insieme una vacanza alle Maldive, per poi allontanarsi con la stessa rapidità con cui si erano incontrati.

Gli anni da valletta al fianco di Mike Bongiorno

Comelli subentrò a Miriana Trevisan a La Ruota della Fortuna nel 2002 e rimase al fianco di Mike Bongiorno per due edizioni, fino alla chiusura definitiva del format, avvenuta il 20 dicembre 2003. Una conclusione arrivata oltre vent’anni prima della decisione di Mediaset di riportare il programma in onda, provando a farne uno dei titoli di punta dell’access prime time di Canale 5.

Oggi il quiz vive una seconda stagione e registra un successo ancora più rilevante rispetto al passato: negli ultimi mesi, infatti, si è imposto come il programma più visto della televisione italiana.