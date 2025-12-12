Samira Lui conduttrice di Ok il prezzo è giusto? Il commento di Iva Zanicchi e le intenzioni di Pier Silvio Berlusconi

Si vocifera da settimane che Samira Lui potrebbe diventare la nuova conduttrice di Ok il prezzo è giusto, lo storico programma di Canale 5 fermo ai box dal 2001 con l'ultima edizione condotta da Maria Teresa Ruta. Volto associato alla famosa ruota e a quel "Cento Cento!" diventato ormai un tormentone è senza dubbio colei che di edizioni ne ha condotte per ben 13 anni. Parliamo di Iva Zanicchi, che ha commentato l'eventualità di vedere Samira al timone: "La affiancherei volentieri, oggi potrei fare la nonna più esperta".

Così Iva Zanicchi sul settimanale Oggi ha commentato la notizia che vedrebbe Samira Lui possibile conduttrice di Ok il prezzo è giusto: "Per essere pronta, Samira è pronta, però io le affiancherei almeno all’inizio, almeno per qualche puntata, un conduttore esperto, che la possa indirizzare" e ancora "È bellissima, giovane, spigliata: io poi ho un “debole” per chi piace istantaneamente alla gente, vuol dire che la ragazza è bella anche dentro. Sono sicura che me lo tratterebbe bene, il programma, ma se lei sarà la mamma, io posso fare la nonna!".

Samira Lui in pantofole a La Ruota della fortuna

A tal proposito, Pier Silvio Berlusconi è intervenuto durante l'incontro con la stampa di Natale e ha confermato quanto circolato di recente, ovvero che il format è tornato a Mediaset, dopo le insistenti voci di un acquisizione in Rai, e che stanno pensando a un modo per rilanciarlo: "Non lo so se lo abbiamo sfilato alla Rai, so che abbiamo una collaborazione con Fremantle e abbiamo chiesto di mantenere il titolo di ‘Ok il prezzo è giusto'. È un programma super storico di Canale 5, ci piacerebbe fare un esperimento. Non so dove e con chi, è ancora tutto da capire".

Intanto, Samira Lui ha indossato un paio di pantofole a La Ruota della fortuna e ha lanciato il riferimento diretto: "Mi ispiro a Iva Zanicchi", spostando la mente a quando conduceva in ciabatte. Un modo per mostrare continuità con le intenzioni dell'azienda, che ha voglia sì di rimodernare la struttura del programma ma anche di mantenere intatto lo spirito che gli ha garantito lunga vita.