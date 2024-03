Mina a Viva Rai2, l’omaggio di Fiorello e Rosa Chemical: “Ci ascolta e ci guarda” Nella puntata di lunedì 25 marzo di Viva Rai 2, Fiorello e Rosa Chemical festeggiano Mina cantando la versione trap di “Tintarella di luna”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

"Oggi è il Dantedì, declama la Divina Commedia!" È così che dice Fiorello rivolgendosi a uno degli studenti di una scuola di Bari per aprire la puntata di lunedì 25 marzo di Viva Rai 2. La giornata, però, non è dedicata esclusivamente al sommo poeta. "Posso farle gli auguri? Secondo me è il compleanno per antonomasia. È lei. So che ci guarda, forse anche adesso. Auguri Mina!" spiega Fiorello, anticipando che nel corso della trasmissione saranno previsti alcuni "omaggi musicali" in onore della cantante.

Gli auguri di Fiorello a Mina

Fiorello è contento che Mina sia tra gli spettatori della trasmissione di Viva Rai 2. "Ci ascolta e ci guarda, siamo molto felici di questo. Viva Mina!" dice il conduttore. Tra i messaggi che riceve nel corso della puntata prima quello di Antonio De Caro, sindaco di Bari, che scrive a proposito dell'esibizione degli studenti in onore del Dantedì. "È una bella scuola la Manzoni Lucarelli" legge Fiorello. Il conduttore commenta: "Questo cellulare dovrebbero prenderlo i servizi segreti per quanti numeri ci sono". Poi continua, dicendo che gli è appena arrivata l'emoticon di un cuore: "Sapete da chi?" La risposta viene data facendo partire la canzone Una zebra a pois, brano di Mina che lascia intendere come sia proprio lei l'artefice del messaggio.

L'esibizione di Fiorello e Rosa Chemical

Ospite della puntata è Rosa Chemical che – dopo l'esibizione di Blackout – specifica di avere "una paura terribile dell'altezza". Il riferimento è alla scenografia: un trampolino posizionato sopra una piscina. "Dai Rosa, buttati così ti cambiamo il nome in Cloro Chemical" scherza Fiorello. Sul finire della trasmissione, il conduttore annuncia una cambio d'abito: "Aprite le porte, devo uscire a prepararmi per la performance. Mina merita un cambio di outfit!". Inforcando occhiali scuri e indossando giacche di pelle, Rosa Chemical e Fiorello si scatenano sulle note della versione trap di Tintarella di luna.