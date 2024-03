Fiorello spiega i motivi della pausa forzata di Viva Rai2: “Fosse per noi non ce ne andremmo” Fiorello dopo l’annuncio dello stop di Viva Rai2 risponde alle polemiche sui suoi presunti capricci in Rai. La pausa lunga, tuttavia, non dipende dalla volontà di Fiorello ma ha ben altre ragioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fiorello e le vacanze di Pasqua. La pausa di Viva Rai2 annunciata dal presentatore nel corso della puntata del 25 marzo, aveva generato qualche mugugno sulle motivazioni dello stop. Il programma si fermerà con la puntata di mercoledì 27 marzo e, dopo il weekend pasquale, Fiorello resterà ai box per un giorno in più, tornando in onda mercoledì 3 aprile: "Staremo senza il programma questo giovedì e venerdì – aveva detto – poi sabato e domenica di solito non c’eravamo, e poi non ci siamo lunedì e martedì. Poi torniamo sempre mercoledì”.

Fiorello e l'ironia sui suoi presunti capricci

Le sue parole hanno generato supposizioni relative a presunti capricci di Fiorello, cosa su cui ha colto al volo la possibilità di scherzarci su, spiegando perché VivaRai2! vada in pausa nelle vacanze di Pasqua: “C’è stata una piccola polemica, ‘Per Fiorello tutto è possibile’. Come se io potessi andare in Rai e fare quello che voglio, e posso! Dai, scherzo… siccome a maggio ci saranno gli Internazionali di tennis qui al Foro Italico, tutti i container dove si trovano i nostri uffici, le redazioni, vanno spostati perché sono appoggiati davanti ai campi. Quindi Sport e Salute, insieme alla Rai, hanno deciso di fare questa operazione durante le vacanze di Pasqua”. Quindi ha aggiunto: “Ci mandano in vacanza un po’ prima, fosse per noi non ce ne saremmo mai andati!”.

Perché si ferma Viva Rai2

Il riferimento agli Internazionali di Roma di tennis (trasmessi anche dalle reti Rai) richiede tuttavia un chiarimento, visto che il torneo sarà di scena dal 6 al 19 maggio proprio al Foro Italico, negli stessi spazi dove è stato installato il glass quest'anno. Da quanto apprendiamo, infatti, dal momento che gli uffici della produzione sono allocati in posti dove dovrebbero poi sorgere le biglietterie, per facilitare i lavori che faranno al Foro Italico durante le festività, il programma si fermerà per per consentire queste operazioni a livello logistico. Tra l'altro, da indicazioni di Rai Pubblicità, la chiusura della stagione di Viva Rai2 coinciderà proprio con la prima settimana degli Internazionali, con l'ultima puntata prevista il 10 maggio.