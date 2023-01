Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi fanno pace dopo la lite a Capodanno al GF Vip Dopo l’accesa discussione di Capodanno al Grande Fratello Vip, Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi hanno fatto pace. I due hanno chiarito le rispettive posizioni e, dopo il confronto, si sono prima abbracciati e poi baciati davanti agli occhi degli altri inquilini.

Dopo l'accesa discussione avuta il giorno di Capodanno, Micol Incorvaia ed Eodardo Tavassi hanno avuto un confronto in giardino per parlare di quanto accaduto. La scintilla che ha fatto scoppiare la lite è stata una battuta del concorrente nei confronti dell'aspetto fisico della coinquilina, che si è sentita offesa.

Il confronto tra Micol ed Edoardo

Eodardo e Micol, a due giorni di distanza dalla discussione, si sono incontrati in giardino per chiarire quanto accaduto. La ragazza ha spiegato che non era sua intenzione mettere in cattiva luca il compagno e, per questo, ci è stata male: "Io sinceramente voglio che sia chiaro che in nessuno modo ho voluto metterti in cattiva luce. Non lo farei mai, nè qui dentro né fuori da qui per nessun motivo". Edoardo dal canto suo ha chiarito cosa lo ha infastidito: "Quello che ti voglio spiegare e che non riesci a capire è che uno si tutela a vicenda. Le parole hanno un peso. Quello che passa è "Edoardo insulta Micol'". "L'unica cosa che non devi fare è mettere in dubbio me nei tuoi confronti", ha concluso Micol. I due poi si sono riavvicinati, abbracciati e baciati per lasciarsi definitivamente alle spalle la discussione.

La lite tra Edoardo e Micol a Capodanno

La sera di Capodanno, nella casa del GF Vip, è scoppiata un'accesa discussione tra Edoardo e Micol. La ragazza si sarebbe risentita per via di alcune battute del compagno riguardo al suo aspetto fisico, insistendo in particolare sul fatto che le altre concorrenti siano più sensuali e invitandole a vestire diversamente. Un bacio mancato allo scoccare della mezzanotte avrebbe poi scatenato il dramma. Micol ha prima tentato di chiarire in roulotte, generando in realtà l'effetto contrario. "Te mi dici sempre che mia sorella è una mig**tta", ha spiegato Edoardo parlando delle battute che la compagna farebbe in merito alla sorella Guendalina. "Questa cosa non è", ha replicato Micol.