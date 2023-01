“Dici che mia sorella è una mig*otta”, Edoardo Tavassi caccia Micol dalla roulotte e chiude con lei Un Capodanno da dimenticare per due coppie di concorrenti al GF Vip 7: Antonella ed Edoardo, arrivati ormai ai ferri corti, ed Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, risentita per i commenti sul suo aspetto fisico. “Tu dici sempre che mia sorella è una mig*otta”, ha tuonato prima di cacciarla dalla roulotte.

Un Capodanno da dimenticare al Grande Fratello Vip 7. Due coppie sono scoppiate nelle ultime ore, quella formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, ormai arrivati ai ferri corti, e nell'altra ala della Casa anche Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Questi ultimi hanno litigato furibondamente in roulotte. I motivi nei video sottostanti, che analizzano le tre fasi di una divergenza di opinione diventata una voragine.

Cosa è successo tra Edoardo e Micol

Tutto sarebbe partito da una delle solite battute di Edoardo Tavassi sull'aspetto fisico di Micol Incorvaia. La ragazza si sarebbe risentita per la freddure ironiche che il compagno le rifilerebbe sulla sua diversità fisica da altre concorrenti più sensuali e procaci, invitandola a vestire diversamente e a conquistarlo con maggiore audacia. Un bacio mancato allo scoccare della mezzanotte avrebbe scatenato il dramma. Da lì, il tentato chiarimento di Micol in roulotte, rivelatosi in breve tempo uno scontro a fuoco. "Te mi dici sempre che mia sorella è una mig*otta" ha tuonato Tavassi, riferendosi alle battute che la fidanzata farebbe puntualmente sulla sorella Guendalina. "Ma ti sei bevuto il cervello, non ti riconosco più, questa cosa non è vera", la risposta della Incorvaia ha poi alimentato la scontro. Il fine ultimo del concorrente pare fosse quello di dimostrarle che una battuta resta una battuta e come lui non si risentirebbe mai per le sue sulla sorella, altrettanto dovrebbe fare lei con quelle che ogni giorno si scambiano sull'aspetto fisico.

Edoardo caccia Micol dalla roulotte e chiude con lei

A un certo punto, nel picco della discussione, Edoardo Tavassi non ha più accettato di essere descritto come uno che puntualmente avrebbe fatto body shaming a carico della fidanzata e, preso dall'ira, l'ha cacciata fuori dalla roulotte, dandole della ‘Antonella 2.0′, con chiaro riferimento alla tendenza manipolatoria della Fiordelisi nei discorsi con il suo Edoardo.

Micol disperata si confronta con i compagni del Gf Vip 7

Micol Incorvaia, disperata a seguito del trattamento subito in roulotte, ha pensato bene di sfogarsi con gli altri concorrenti del GF Vip 7, spiegando bene cosa l'avrebbe maggiormente turbata. "Lui mi fa sentite insicura sempre, non so come vestirmi per piacergli, a volte mi privo dei miei vestiti da manga per la paura di disattendere le sue aspettative", ha sostanzialmente dichiarato in lacrime, chiarendo che il problema non sono mai state le battute, bensì l'attenzione morbosa alla sua fisicità, che continuerebbe ad avvertire come uno scompenso rispetto ai sentimenti che sono nati nella Casa. Al momento i due sono rimasti distanti e probabilmente potranno aggiungere altro nella puntata di lunedì prossimo.