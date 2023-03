Megan fa una sorpresa a Gianmarco prima di lasciare Amici 22, la lettera: “Ti aspetto fuori, ti amo” Megan Ria, prima di dire addio alla scuola di Amici 22 lo scorso sabato, una volta in casetta, ha scritto una lettera per Gianmarco Petrelli: “Ti aspetto fuori, spacca tutto. Non ho tempo per scrivere, ma non ho neanche il coraggio di guardarti negli occhi. Ti amo”, le parole prima di lasciare il talent.

A cura di Gaia Martino

Megan Ria, prima di abbandonare la casetta di Amici di Maria de Filippi, ha lasciato un biglietto per Gianmarco Petrelli, il ballerino con il quale aveva intrapreso una relazione. L'ormai ex allieva è stata la prima eliminata nel corso del Serale di sabato 18 marzo 2023 e una volta scoperto l'esito del ballottaggio contro Cricca, è stata costretta a salutare lo studio. Nel daytime andato in onda oggi, lunedì 20 marzo, i telespettatori appassionati del talent show hanno scoperto cosa è successo dopo la prima puntata del Serale. Il ballerino in lacrime, quando è entrato in camera, ha scoperto della lettera, lasciata da Megan vicino ad un pupazzo sul letto.

La lettera di Megan per Gianmarco

"Ti amo", con questa dichiarazione d'amore inizia la lettera che Megan ha scritto per Gianmarco Petrelli prima di lasciare il talent show. "Ti aspetto fuori ma meglio che spacchi tutto. Non ho tempo per scrivere, ma non ho neanche il coraggio di guardarti negli occhi. Voglio vederti una iena su quel palco, io sono con te" ha continuato la ballerina prima di disegnare un cuore accompagnandolo con la parola "sempre".

La storia tra Gianmarco e Megan ad Amici 22

La storia d'amore tra Gianmarco e Megan ha visto numerosi alti e bassi: dopo un primo periodo di conoscenza avevano deciso di allontanarsi, prima di ricongiungersi di nuovo. Anche Maria de Filippi decise di affrontare l'argomento con entrambi, cercando di dispensargli consigli. I fan del programma credevano che ad inizio febbraio i due si fossero lasciati: nonostante la loro riservatezza e timidezza, nel pomeridiano di domenica 12 febbraio il ballerino iniziò la sua esibizione baciando Megan, seduta tra i banchi della classe. "Mi sento fortunata che ho te, non sei superficiale, sei sincero. Ci tieni, ed è bellissimo", le parole d'amore della ballerina per il suo compagno d'avventura.