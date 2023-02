Maria De Filippi rimprovera Gianmarco per la love story con Megan: “Sei fortunato, ma anche noioso” Ramanzina di Maria de Filippi per Gianmarco Petrelli ad Amici 22: nel daytime di oggi la conduttrice ha parlato al ballerino e Megan, “Sei noioso rispetto a lei, stai sempre a farle domande. Sono contenta però se avete trovato una soluzione per stare bene insieme”.

A cura di Gaia Martino

Nella classe di Amici 22, tra le varie coppie formatasi dall'inizio della nuova edizione, c'è anche quella composta da Gianmarco Petrelli e Megan Ria. I due ballerini vivono la loro love story tra alti e bassi: spesso litigano, riflettono su un'eventuale rottura, poi ritornano insieme. Il tira e molla avrebbe stufato la padrona di casa del programma, Maria de Filippi, che ha provato a farlo ragionare. Le parole andate in onda nel daytime di oggi.

Le parole di Maria De Filippi per Gianmarco

Maria de Filippi, dopo aver visto la prova di Megan, le ha chiesto di rimanere per assistere alla performance di Gianmarco Petrelli. Appena entrato l'allievo in studio, la padrona di casa gli ha fatto una ramanzina, con tono scherzoso: "Sei un cretino, lo sai. Lei è andata molto bene, ma perché ti ho detto che sei fortunato? Per lei. Quanto sei noioso rispetto a lei? Mamma mia. Sei sempre a chiedere, lei è buona, non chiede mai, tu chiedi sempre. Anche attenzioni. Non può parlare con nessuno perché se parla con qualcuno che sta male ti toglie attenzioni. Lei poi se ne deve accorgere, tu le chiedi mai come sta?". La conduttrice ha poi commentato il riavvicinamento pacifico degli ultimi giorni: "Sono contenta che avete trovato una soluzione, entrambi avete motivo di stare insieme. Vi potete aiutare a vicenda".

L'allievo ha così risposto: "Mi stai massacrando. Io non sono buono? Ultimamente meno. Abbiamo fatto molti passi in avanti. Lo so Megghy com'è, va dalle persone per aiutarle. Mi stai rimproverando?". "È orgoglioso, permaloso. Però è buono", ha infine concluso la De Filippi.

Lo sfogo di Megan

Dopo aver ballato l'allieva di Amici ha raccontato della felicità che prova quando balla. Ha sempre superato i suoi limiti, senza mai badare ai giudizi sul suo conto.