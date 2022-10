“Me lo farei ogni secondo”, Giaele scopre le carte con Antonino ma teme che il marito la lasci Giaele De Donà scopre le carte e, a un mese dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, ammette la sua forte attrazione nei confronti di Antonino Spinalbese. Teme però che il marito Bradford Beck la lasci.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ha impiegato un mese ma alla fine Giaele De Donà è uscita allo scoperto. La modella ha ammesso apertamente l’attrazione nei confronti di Antonino Spinalbese. I due, che si sono avvicinati molto nel corso delle ultime settimane, stanno però evitando di superare certi confini. A frenare Giaele è il matrimonio con l’ingegnere e imprenditore Bradford Beck che, sebbene aperto, potrebbe non sopravvivere a un eventuale flirt con Antonino consumato nella Casa. Lo ha raccontato lei stessa a Charlie Gnocchi. Quello che sente nei confronti di Antonino, però, è chiaro. “Me lo farei ogni secondo”, ha ammesso senza censurarsi.

Giaele De Donà ammette la sua attrazione per Antonino Spinalbese

“A me Antonino piace lo confesso. Mi sto trattenendo. Se non fossi entrata con un marito fuori mi sarei buttata e non gli avrei dato tregua. Qui se scatta un bacio lui fuori vuole il divorzio. Mi freno perché poi so cosa scatta fuori. Ok amore libero, ma qui è un contesto diverso”, ha raccontato Giaele a Charlie per motivare la scelta di trattenersi nel rendere palese la sua attrazione nei confronti dell’ex compagno di Belén Rodriguez, “Con Anto mi trovo bene, per me non è una cosa costruita. Scappa da me? No dai, in questi giorni abbiamo dormito insieme abbracciati. Se mi piace a livello fisico e di letto? Ehm, amore… (parla all’orecchio di Gnocchi ma le frasi sono incomprensibili, ndr), che poi completamente, hai capito? Me lo farei ogni secondo. Io so che ho dei limiti a cui posso arrivare. Se supero il limite scatta il divorzio. Non posso far saltare il matrimonio per una cosa qui dentro".

Giaele: “Con Antonino non riuscirei a trattenermi, non sarebbe solo un bacio”

Infine, Giaele ha spiegato che per il marito non sarebbe un problema vederla baciare Spinalbese. Teme però di non riuscire a trattenersi dal non andare oltre un solo bacio: