Mauro Corona punge De Luca: “Il capraio afghano saluta il profeta campano con grande affetto” Lo scrittore e scalatore risponde agli attacchi di Vincenzo De Luca presentandosi vestito come un capraio afghano: “Il troglodita saluta il profeta campano, senza rancore ma con grande affetto”. E poi: “Bisogna porgere l’altra guancia, ma deve ricordarsi che ne ho solo due”.

La partenza della seconda puntata di È sempre Cartabianca, il nuovo programma di Bianca Berlinguer in onda su Rete 4, è stata scoppiettante. Mauro Corona, lo scrittore e scalatore, ha aperto come di consueto la puntata ma con una sorpresa: si è vestito da capraio afghano. La punzecchiatura, ovviamente, è tutta per il governatore della Campania Vincenzo De Luca, che alla presentazione degli ultimi palinsesti Rai aveva ridicolizzato il personaggio: "Quel Neandertal vestito da capraio afghano", aveva detto. Mauro Corona ha dichiarato: "Il troglodita capraio afghano saluta il profeta campano, senza rancore ma con grande affetto". Quando Bianca Berlinguer gli chiede se ha perdonato Vincenzo De Luca, lui replica: "Bisogna porgere l'altra guancia, ma deve ricordarsi che ne ho solo due".

Cosa aveva detto Vincenzo De Luca ai palinsesti Rai

"Avete tirato la sòla a Mediaset". Così aveva cominciato a scherzare il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, commentando il trasferimento di Bianca Berlinguer dalla Rai alle reti del gruppo Fininvest, durante il suo intervento alla presentazione dei palinsesti per il 2023-2024 della Rai. Un commento ironico che colpì soprattutto Mauro Corona che il presidente della Regione Campania aveva descritto come un "cammelliere yemenita" e un "Neanderthal, un troglodita":