De Luca ai palinsesti Rai incontenibile: “Avete tirato una sòla a Mediaset con la Berlinguer e il cammelliere yemenita” De Luca ai palinsesti rai al vetriolo contro Bianca Berlinguer, di recente passata a Mediaset: “Avete tirato il pacco a Mediaset…”

De Luca ai palinsesti Rai

Vincenzo De Luca incontenibile alla presentazione dei Palinsesti Rai 2023-2024 che quest'anno si tiene nella sede napoletana di viale Marconi. Passaggio al vetriolo su Bianca Berlinguer, di recente uscita dalla Rai e passata in casa Berlusconi dove condurrà un programma su Rete4: «Non so come farete senza…avete tirato una sòla a Mediaset con la Berlinguer che si accompagnava a quella specie di cammelliere yemenita, capraio afgano (il riferimento è all'opinionista Mauro Corona, per anni presenza fissa a ‘Cartabianca' su Rai3 ndr.)».

Il presidente della Regione Campania ha usato il solito tono sarcastico e iperbolico, pesante e sopra le righe, suscitando ilarità a denti stretti nelle prime file dell'Auditorium napoletano che oggi ospita i massimi vertici dell'emittenza di Stato:

Manifesto una doglianza: ho visto che se ne va la Berlinguer dalla Rai. Ora, pensare di non poter più vedere quel Neanderthal che veniva ospitato nella sua trasmissione, quel troglodita che si presentava vestito come un capraio afgano, un cammelliere yemenita, io sto male a immaginare che non avremo più quell'immagine di raffinatezza e di eleganza. A parte questa nota di dolore, credo che siate in condizione di proporre un palinsesto davvero straordinario.

Avete tirato questa sòla a Mediaset con Berlinguer. Mi raccomando, cose di qualità.

Sul ruolo della tv di Stato Vincenzo De Luca si era espresso pochi minuti prima, all'inizio del suo intervento:

Dal punto di vista della tenuta culturale e civile la RAI è una presenza insostituibile in Italia. Credo che la responsabilità che ha la Rai sia enormemente cresciuta negli ultimi anni.

La politica e le istituzioni non ce la fanno a governare, a volte contano più i modelli comportamentali, culturali, i disvalori trasmessi da trasmissioni tv che le parole che diciamo noi.

Vorrei che aveste fino in fondo la consapevolezza che avrete una grande responsabilità di trasmettere un'immagine della realtà vera, purché ci siano valori e anche un messaggio civile.

Il presidente della giunta regionale ha anche parlato della ristrutturazione della sede Rai di Napoli: «Bisogna muoversi – ha detto rivolgendosi ai manager della tv di Stato – perché qui i soldi volano…siamo pronti a finanziare in parte o del tutto l'operazione ma bisogna muoversi altrimenti restiamo con in mano sospiri e buone intenzioni».

Presente anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che ha ricordato il supporto dell'Amministrazione comunale alle produzione Rai presenti in città, da ‘Un Posto al Sole' all' ‘Amica Geniale', da ‘Mina Settembre' ai ‘Bastardi di Pizzofalcone':