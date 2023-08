Giulia De Lellis in lacrime dopo la morte del cane che adottò con Andrea Damante: “Ho il cuore rotto” Giulia De Lellis con una foto che la ritrae sorridente seppur in lacrime, ringrazia i fan per i messaggi di affetto e vicinanza arrivati dopo la morte di Tommaso, il cane che adottò nel 2020 con l’ex fidanzato Andrea Damante. “Al mio migliore amico per sempre, Tommaso. Buon viaggio mio amore grande”.

A cura di Gaia Martino

Giulia De Lellis nelle ultime ore ha rotto il silenzio su Instagram dopo la dolorosa perdita del suo cagnolino, Tommaso Kowalski, adottato nel 2020 insieme al suo ex fidanzato Andrea Damante. Con gli occhi lucidi l'influencer ha ringraziato i followers per i messaggi di affetto ricevuti dopo la morte del suo volpino di Pomerania. Anche l'ex tronista gli ha dedicato una story: "Ciao fratellone".

Le parole di Giulia De Lellis

"Io che volevo provare a dire due cose, non ci riesco": così Giulia De Lellis, tra le stories di Instagram, ha rotto il silenzio. Con una foto che la ritrae sorridente seppur visibilmente scossa, con gli occhi lucidi, l'influencer ha ringraziato i fan per i messaggi di affetto e vicinanza in seguito la morte di Tommaso Kowalski, il cane che adottò nel 2020 con Andrea Damante. "Grazie per l'amore e per l'affetto che mi state mandando. Lo sento tutto. Scusate se non ho risposto a chiamate o messaggi, sto vedendo tutto ora, con calma, e grazie per i vostri pensieri e parole. Scaldano il cuore". Infine ha aggiunto uno sfogo rivolto agli hater:

Ho letto storie assurde, supposizioni e frasi inappropriate. Il tutto senza saper nulla. Per voi che neanche davanti ai momenti di dolore altrui riuscite a mettere da parte l'odio e la frustrazione non provo più nulla. Neanche tenerezza o pena, deve essere davvero orribile essere come voi.

Con un post ha poi ripercorso i momenti più belli vissuti insieme a lui: "Al mio migliore amico per sempre, Tommaso. Buon viaggio mio amore grande! Con il cuore rotto ti lascio andare consapevole del dono meraviglioso e prezioso che sei stato. Non mi vengono le parole, proprio a me che non mancano mai. Oltre ad avermi portato via queste, mi porti via anche un pezzo di cuore".

L'addio di Andrea Damante

Anche Andrea Damante ha detto addio al piccolo Tommaso. Con una foto che li ritrae insieme lo ha omaggiato con queste parole: "Ciao Fratellone, rimarrai per sempre il king. Fai buon viaggio".