Maurizio Battista: “Auguri a mia figlia e ai bambini maschietti, che faranno una vita difficile” Maurizio Battista lancia una frecciata dopo la separazione con la moglie: “Dedico il 2022 a mia figlia Anna e a tutti i bambini, maggiormente i maschietti perché faranno sicuramente una vita difficile”.

Maurizio Battista molto polemico nella prima puntata dell'anno di "Dedicato", la trasmissione condotta da Serena Autieri su Rai1. Il comico romano, che di recente si è separato con sua moglie Alessandra Moretti, ha lanciato una frecciata in diretta sul suo stato attuale, dedicando il 2022 a sua figlia Anna e "a tutti i bambini, maggiormente i bambini che hanno più necessità delle bambine perché essendo maschietti, faranno sicuramente una vita difficile". E la conclusione con Gigi Marzullo: "E gli auguro non un mondo migliore, ma una circoscrizione migliore, già basterebbe".

La separazione con Alessandra Moretti

Tra Maurizio Battista e sua moglie Alessandra Moretti è tutto finito. Non ci sono speranze di una risoluzione, dopo una crisi che pure è durata tanto. In una intervista a Fanpage.it, Maurizio Battista aveva scherzato: "Questa volta non penso proprio si risolva, ma se si recupera, ti chiamo!”. Il comico aveva scritto su Facebook una lettera indirizzata a sua figlia Anna, che poi è stata ripresa e criticata proprio da Alessandra Moretti: "La lettera era indirizzata a mia figlia, non a mia moglie. Ho voluto spiegarle che purtroppo queste cose nella vita possono capitare".

Lo sfogo di Alessandra Moretti

Alessandra Moretti si era sfogata sui social – il famoso "Dilla tutta!" – poi anche sulle pagine del settimanale Di Più, spiegando i motivi alla base della separazione: