Maurizio Battista lontano dalla moglie: “Non vale la pena parlarne, mi dispiace solo per mia figlia” Non sembrano esserci speranze di risoluzione delle crisi tra il comico romano e l’attrice. La lettera pubblicata sui social da Battista avrebbe sancito un punto di non ritorno, come spiega il comico a Fanpage.it: “Questa volta non penso proprio si risolva”.

A cura di Giulia Turco

Maurizio Battista non tornerà insieme alla moglie Alessandra Moretti. Non sembrano esserci speranze di risoluzione delle crisi tra il comico romano e l’attrice, che ha sposato dopo due matrimoni finiti. La lettera pubblicata sui social da Battista, poi rimossa, indirizzata alla piccola Anna, avrebbe sancito un punto di non ritorno, come spiega il comico raggiunto da Fanpage.it: “Questa volta non penso proprio si risolva, ma se si recupera, ti chiamo!”, scherza.

Il comico avrebbe già traslocato

Non smetterà di credere nell’amore, il comico romano, che sembra avere più fortuna nella carriera che nelle relazioni di coppia. Alle spalle ha due matrimoni finiti, con Erminia e Giusi, dalle quali sono nati rispettivamente i figli Simone di 39 Annie Federica di 36. Ciò nonostante, “mi devo ri fidanzare, non scherziamo, chi molla! Al prossimo matrimonio vi invito”, spiega a Fanpage.it. “È importante continuare a crederci, a prescindere dai fallimenti”. Supererà anche questa il comico romano, forte del suo mestiere che che definisce la sua “isola felice”. Sulla rottura con la moglie, che di recente gli ha imposto un cambio di abitazione aggiunge: “Non ne vale neanche la pena parlarne, sono argomenti stupidi, si supererà anche questa. Il dolore è più che altro per la bambina”.

La lettera della discordia tra Maurizio Battista e Alessandra Moretti

Dopo aver letto la lettera dell’ex marito, che sostiene non essere stata scritta nemmeno di suo pungo, Alessandra Moretti si è sfogata sulle pagine di Di Più aggiungendo dettagli sui motivi della rottura: “Maurizio nei miei confronti ha avuto diverse mancanze, anche di rispetto, che alla lunga non sono riuscita più a tollerare. Poche attenzioni e troppa gelosia”, ha spiegato l’attrice. Ai microfoni di Fanpage, il comico ha replicato specificando che “La lettera era indirizzata a mia figlia, non a mia moglie. Ho voluto spiegarle che purtroppo queste cose nella vita possono capitare”.