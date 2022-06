Marialaura De Vitis lascia l’Isola dei famosi per accertamenti medici Marialaura De Vitis lascia temporaneamente l’Isola dei famosi per accertamenti medici. La naufraga ah abbandonato la spiaggia ma, salvo complicazioni, potrà rientrare in gioco.

A cura di Stefania Rocco

Foto IPA

Sono giorni difficili per i naufraghi dell’Isola dei famosi. Dopo l’abbandono forzato di Roger Balduino e di Marco Cucolo (avvenuto per motivi di salute in entrambi i casi), anche Edoardo Tavassi è stato costretto ad abbandonare la spiaggia per sottoporsi a una serie di accertamenti. Al simpatico romano si è aggiuntata, a sorpresa, anche Marialaura De Vitis.

Che cos’è accaduto a Marialaura De Vitis?

La naufraga ex fidanzata di Paolo Brosio (diventata nota nei salotti tv con il vezzeggiativo "topolina", è reduce dalla vittoria dell'ultima edizione de La Pupa e il Secchione) non è mai stata inquadrata nel corso del daytime andato in onda su Canale5 venerdì 10 giugno, un’assenza che ha generato la curiosità degli spettatori. A spiegare cos’era accaduto a Marialaura è stata la scritta in sovrimpressione trasmessa durante il consueto appuntamento quotidiano che ha motivato la momentanea indisponibilità della naufraga: “Edoardo e Marialaura sono temporaneamente assenti per accertamenti medici”.

Marialaura De Vitis dovrebbe rientrare in gioco

Ma, salvo complicazioni, l’assenza di Marialaura dovrebbe essere solo temporanea. Una volta terminati gli accertamenti del caso, la naufraga potrà tornare in gioco e a battersi in vista della vittoria finale. La sua situazione è sovrapponibile a quella di Edoardo Tavassi, fratello della più nota Guendalina diventato uno dei personaggi chiave di questa Isola. Anche lui, come Marialaura, è temporaneamente assente. Ma all’Isola l’imprevisto è sempre dietro l’angolo e la lista di naufraghi costretti a tornare in Italia per motivi di salute si allunga. L’ultimo a dovere abbandonare il reality show è stato Marco Cucolo che, secondo quanto hanno riferito i suoi compagni, sarebbe stato molto male. Prima di lui era tornato in Italia Roger Balduino, vittima di un infortunio che gli è costato la partecipazione al reality.