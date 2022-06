Roger Balduino lascia l’Isola dei famosi: “Abbandona per motivi medici” A meno di un mese dalla finale, Roger Balduino è stato costretto a lasciare l’Isola dei famosi. Il modello si ritira per problemi medici.

A cura di Stefania Rocco

Roger Balduino lascia l’Isola dei famosi. A meno di un mese dalla finalissima spostata a fine giugno, il modello è stato costretto a ritirarsi per problemi di salute. Lo annuncia la produzione del reality show con un post pubblicato sui social network. “Per motivi medici Roger è costretto ad abbandonare il gioco”, si legge nel post comparso su Instagram. Roger rientrerà in Italia nei prossimi giorni. Con ogni probabilità, prenderà parte alle successive puntate dell’Isola dallo studio del reality in Italia. È stato tra i protagonisti più discussi di questa edizione anche a causa della relazione, poi rivelatasi finta, con Estefania.

L’infortunio di Roger Balduino

A mettere in discussione la permanenza di Roger in Honduras è stato un infortunio alla caviglia. Già nella puntata del 30 maggio scorso, il modello era apparso in difficoltà. Una inquadratura della sua gamba aveva mostrato la caviglia gonfia e coperta da una serie di tagli. Quel malessere fisico aveva spinto Roger a mettere in discussione la sua partecipazione al gioco. “Non sono uno che molla, ma essere qui, debole, col piede rotto, è davvero difficile”, aveva detto il modello in una clip. Dopo il ricovero in ospedale, è stato stabilito che il naufrago non potesse continuare.

Anche Alvin ha riportato un infortunio

Roger non è l’unico naufrago ad avere riportato un infortunio nel corso di questa edizione dell’Isola, il più difficile fisicamente tra i reality italiani. Qualche giorno fa anche l’inviato Alvin ha fatto sapere di essersi fatto male, presentandosi in puntata con una vistosa fasciatura a causa di una frattura al tendine. Con ogni probabilità, al suo rientro in Italia Alvin dovrà essere operato. A farsi male pochi giorni fa anche Carmen Di Pietro, avventatasi con eccessiva foga tra le braccia di Edoardo Tavassi per festeggiare il fatto di avere vinto della cioccolata durante una prova ricompensa. Il naufrago non era riuscito a prenderla al volo e Carmen è incappata in una rovinosa caduta.