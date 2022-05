Roger Balduino provato dal dolore: “Non riesco a camminare”, poi il ricovero in ospedale All’Isola dei famosi, Roger Balduino continua a fare i conti con il dolore causato dall’infortunio alla caviglia. Prima le lacrime, poi Ilary Blasi ha fatto sapere: “È andato in ospedale”.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Roger Balduino fatica a riprendersi dal brutto infortunio alla caviglia avuto nelle scorse settimane durante una prova sostenuta all'Isola dei famosi 2022. Nella puntata del reality trasmessa il 30 maggio, il naufrago è scoppiato a piangere destando la preoccupazione di Ilary Blasi. Poi, è stato portato in ospedale.

Roger Balduino, le lacrime poi il ricovero

Ilary Blasi si è collegata con Playa Sgamadissima per comunicare il risultato del televoto flash che vedeva sfidarsi Roger Balduino, Pamela Petrarolo e Marco Maccarini. La conduttrice ha notato subito che qualcosa non andava: "Roger ma stavi piangendo?". A questo punto il concorrente è scoppiato in lacrime: "Sì, un po' mi dispiace. Non riesco proprio a camminare. Mi fa male. Se devo uscire io, mi dispiace tantissimo". Dal suo viso traspariva il dolore che stava provando. A essere eliminato è stato Marco Maccarini. Così, Pamela Petrarolo avrebbe dovuto tenere compagnia a Roger Balduino su Playa Sgamadissima. Poco prima che la puntata terminasse, però, Ilary Blasi ha dato una spiacevole notizia:

"Roger è andato in ospedale per via della caviglia e quindi Pamela resterà su Playa Sgamada da sola. Roger ha problemi alla caviglia, gli faceva molto male".

Pamela Petrarolo terrorizzata all'idea di restare da sola

Pamela Petrarolo non ha nascosto la sua paura davanti alla prospettiva di trascorrere la notte da sola sull'Isola: "Vedrò i draghi. Non dormirò, lo so già". Nel daytime di martedì 31 maggio, l'ex "ragazza di Non è la Rai" è apparsa più propositiva e pronta a sfidare le sue paure: