L’isola dei famosi 2022, Marco Maccarini eliminato, Pamela Petrarolo lascia la Palapa: le nomination Marco Maccarini è l’eliminato della puntata dell’Isola dei famosi 2022 trasmessa lunedì 30 maggio. Pamela Petrarolo ha lasciato la Palapa per raggiungere Playa Sgamadissima. In nomination Estefania Bernal e Lory Del Santo.

Estefania Bernal e Lory Del Santo in nomination

La puntata dell'Isola dei famosi 2022, trasmessa lunedì 30 maggio, ha portato all'eliminazione di un naufrago. Marco Maccarini ha lasciato il reality condotto da Ilary Blasi con Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Come sempre, poi, è stato lasciato ampio spazio alle nomination. Le naufraghe che dovranno confrontarsi al televoto sono Estefania Bernal e Lory Del Santo.

Chi è stato eliminato: Marco Maccarini lascia l'isola nella puntata del 30 maggio

La prima sfida al televoto ha visto protagonisti Lory Del Santo, Estefania Bernal, Marco Maccarini, Nick Luciani e Marialaura De Vitis. Tra loro, Marco Maccarini ha dovuto lasciare la Palapa. Prima di andare su Playa Sgamadissima ha dato il bacio di Giuda a Estefania Bernal.

Poi c'è stato un televoto flash tra Marco Cucolo, Marialaura De Vitis e Pamela Petrarolo. Nel caso di Marco Cucolo, si è arrivati al suo nome tramite una catena tra i naufraghi della vecchia guardia. Nel caso di Marialaura De Vitis e Pamela Petrarolo, invece, c'è stata una sfida tra i nuovi arrivati. Marialaura De Vitis ha barato, facendo in ginocchio il percorso che avrebbe dovuto compiere strisciando. Così, è andata al televoto flash con Pamela Petrarolo (che nella prova è arrivata ultima) e Marco Cucolo. Pamela Petrarolo ha avuto la peggio e ha dovuto raggiungere Playa Sgamadissima. Prima, però, ha dato il bacio di Giuda a Marco Cucolo. Marco Maccarini e Pamela Petrarolo si sono scontrati al televoto con Roger Balduino. Marco Maccarini è stato definitivamente eliminato. La domanda a cui gli spettatori hanno risposto è stata: "Chi vuoi salvare?". Ecco le percentuali registrate dai concorrenti al televoto:

Roger Balduino 49% dei voti;

Pamela Petrarolo 26% dei voti;

Marco Maccarini 25% dei voti.

Chi sono i concorrenti in nomination

Veniamo ora alle nomination. Estefania Bernal ha nominato Lory Del Santo, perché metterebbe zizzania. Carmen Di Pietro ha nominato Estefania Bernal perché non hanno costruito un rapporto. Gennaro Auletto ha nominato Lory Del Santo perché "i suoi atti sono indifendibili". Nicolas Vaporidis ha nominato Lory Del Santo, perché non la considera sincera. Edoardo Tavassi ha nominato Lory Del Santo, perché la reputa una giocatrice. Lory Del Santo ha nominato Estefania Bernal perché "è saltata sul carro dei suoi stessi nemici". Marialaura De Vitis ha nominato Gennaro Auletto perché lo ritiene sfaticato. Nick Luciani ha nominato Estefania Bernal perché non gli sembra sincera. Mercedesz Henger ha nominato Gennaro Auletto, perché non lo ritiene un bravo naufrago. Sarebbe troppo svogliato. Marco Cucolo ha nominato Estefania Bernal perché non l'ha salvato durante la catena che poi lo ha portato al televoto.

Il nominato del gruppo è Estefania Bernal. Il leader Luca Daffré ha nominato Lory Del Santo perché non gli è piaciuto come la showgirl ha gestito la situazione con Nicolas Vaporidis. L'ha vista incoerente. Al televoto, dunque, si sfideranno Estefania Bernal e Lory Del Santo.

Cosa è successo nella puntata del 30 maggio de L'isola dei famosi 2022

Nella puntata dell'Isola dei famosi trasmessa lunedì 30 maggio, non solo l'eliminazione e le nomination. Nicolas Vaporidis ha avuto uno scontro con Lory Del Santo, poi ha ricevuto un messaggio da parte di Fausto Brizzi che lo ha fatto emozionare. Carmen Di Pietro è caduta mentre faceva un gioco con Edoardo. Inoltre, i naufraghi hanno dovuto sostenere una sfida di baci in apnea, per aggiudicarsi finalmente un bagno in acqua dolce e con l'uso del sapone. Si sono aggiudicati la vittoria Estefania Bernal e Nicolas Vaporidis. Infine, le battute hot di Ilary Blasi e la reazione di Alvin.