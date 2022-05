Caduta di Carmen Di Pietro all’Isola dei Famosi, l’incidente con Edoardo Tavassi Involontario incidente durante la puntata dell’Isola dei Famosi del 30 maggio. Fraintendimento tra i due naufraghi e Di Pietro finisce a terra preoccupando lo studio.

A cura di Andrea Parrella

Carmen Di Pietro è un personaggio cardine dell'Isola dei Famosi 2022 e con lei Edoardo Tavassi. I due, veterani di questa edizione, sono stati protagonisti di un piccolo e involontario incidente durante la puntata del 30 maggio 2022 del reality di Canale 5. Il tutto è accaduto durante la diretta ed è finito con una caduta di Carmen Russo, con i naufraghi e Alvin che subito si sono precipitati verso di lei, preoccupati che potesse essersi fatta male.

Il momento specifico vedeva Tavassi e Di Pietro impegnati in una prova ironica, con Edoardo chiamato a fare delle imitazione di personaggi ed oggetti affinché Carmen li indovinasse. Premio, dopo quasi tre mesi, la cioccolata per i naufraghi.

Spavento in studio per Carmen Di Pietro

Tra gli oggetti da far intuire c'era una lavatrice e Edoardo, per farlo capire a Carmen Di Pietro, si è riferito ad Alessandro, figlio di Carmen uscito dall'Isola dei Famosi pochi giorni fa per scelta, così da avere modo di poter dare gli esami all'università. Carmen Di pietro ha immediatamente colto il riferimento, indovinando e conquistando il punto. Questa intesa immediata ha fatto scoppiare un abbraccio tra i due, con Carmen che si è lanciata verso Edoardo, rimanendogli appesa al collo senza prevviso. Tavassi non ha tenuto la presa ed ha perso l'equilibrio, facendo cadere Carmen Di Pietro e rischiando lui stesso di cadere rovinosamente su di lei.

Le scuse di Edoardo Tavassi

Per fortuna, oltre allo spavento non c'è stato alcun incidente e Di Pietro si è alzata immediatamente, rassicurando tutti sulle sue condizioni. Poi è stata lei a spiegare la natura del fraintendimento, chiedendo a Edoardo: "Perché non mi hai presa?". Tavassi, ridendo, ha spiegato di non aspettarsi che lei potesse aggrapparsi a lui. Per la cronaca: la prova si è chiusa con una missione compiuta, sette personaggi e oggetti indovinati da Carmen Di Pietro e cioccolata per tutti.