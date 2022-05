“Buffona”, “Tiranno” e all’Isola scoppia lo scontro tra Nicolas Vaporidis e Lory Del Santo All’Isola dei famosi 2022 continuano i dissapori tra Nicolas Vaporidis e Lory Del Santo. L’attore ha un motivo ben preciso per il quale non sopporta la showgirl. Lo ha spiegato a Ilary Blasi nel corso della puntata del 30 maggio.

A cura di Daniela Seclì

Per Nicolas Vaporidis e Lory Del Santo non c'è verso di andare d'accordo. Nel corso della puntata dell'Isola dei famosi 2022, trasmessa lunedì 30 maggio, è andato in scena l'ennesimo scontro tra i due. Per prima cosa, Ilary Blasi ha fatto vedere loro un video che riassumeva le liti avute su Playa Palapa negli ultimi giorni. La showgirl ha definito l'attore "tiranno", Nicolas le ha dato della "buffona" e "falsissima". Dopo aver trasmesso il video, la conduttrice ha chiesto ai due di commentare e i toni si sono subito alzati. Il nocciolo della questione sembra risiedere nel fatto che Nicolas abbia dato un pezzo di torta a Lory come segno di pace, mentre lei lo ha escluso dalla cena a base, come sempre, di riso.

Lo scontro tra Nicolas Vaporidis e Lory Del Santo

Nicolas Vaporidis ha ribadito di reputare Lory Del Santo poco sincera: "Dice una cosa e ne fa un'altra. Non c'è odio da parte mia nei suoi confronti, ma non sopporto la sua finzione. Dimentica le cose in modo consapevole. Le ho offerto un pezzo di ciambellone e da lì ho iniziato un dialogo con lei, lei si è commossa e cinque giorni dopo mi ha tolto il riso per cena. Lo fa apposta. Se fosse così nella vita sarebbe un problema". Lory Del Santo ha replicato:

"Pensavo fosse una persona giusta, invece si è messo d'accordo con gli altri naufraghi per far parlare male di me. Quando mi ha offerto la torta mi sono emozionata in negativo, perché prima di offrirmela, ha parlato per cinque minuti male di me. Mi offre la torta e prima parla di me in maniera disgustosa. Mi veniva da piangere in negativo".

Nicolas resta convinto della presunta falsità di Lory

Nicolas Vaporidis ha tagliato corto: "Questa è la dimostrazione di ciò che è Lory. Diceva che l'avevo commossa". I due naufraghi riusciranno a trovare un punto di incontro? Mancano ormai poche settimane alla fine del reality. La finale è prevista per lunedì 27 giugno.