Ilary Blasi: “Sono una milf da tempo”, Alvin replica: “Sei una cougar” All’Isola dei famosi 2022, Ilary Blasi, Nicola Savino, Alvin e Nicolas Vaporidis sono finiti a parlare di milf, cougar e di threesome “amichevoli”.

All'Isola dei famosi 2022, Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino continuano a ricreare un clima da villaggio turistico che sta piacendo molto al pubblico. Così, anche un momento tra l'amichevole e il sentimentale, che riguarda Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger, diventa l'ennesimo siparietto esilarante. Ma andiamo con ordine.

Mercedesz, Edoardo e il threesome "amichevole" con Nicolas

Nel corso dei giorni appena trascorsi, Mercedesz Henger non ha nascosto il suo interesse nei confronti di Edoardo Tavassi e si è detta pronta ad abbattere il muro della sua diffidenza, dimostrandogli che è sincera. I due si sono esercitati con i baci in apnea per la prova che in genere avviene in puntata, ma Tavassi ha precisato: "Solo quando ci saremo baciati fuori dall'acqua, varrà come bacio. Però mi ha fatto piacere. Io con Mercedesz ho un bel rapporto, ha detto che vuole dimostrarmi che il suo interesse è reale". Anche lei ha commentato la loro ritrovata vicinanza:

"Ci stiamo comportando come due amiconi. Però presto dovrò fargli la domanda, cioè: vogliamo restare amici? È questo quello a cui stiamo arrivando? Vorrei saperlo, tutto qui".

In diretta, nel corso della puntata trasmessa lunedì 30 maggio, Edoardo Tavassi ha risposto alla domanda: "Per adesso siamo amici, poi chi può dirlo". Ilary Blasi, allora, ha stuzzicato Nicolas Vaporidis per capire se sia d'accordo con la loro relazione. L'attore ha spiegato: "Sono onesti, sono belli. È una cosa quasi a tre. Il terzo sono io ovviamente…ma parliamo di amicizia". Mercedesz ha commentato divertita: "La verità è che sono stata friendzonata".

La milf e la cougar

Ilary Blasi non si è lasciata sfuggire la battuta di Vaporidis. Così, si è rivolta a Savino e gli ha chiesto che categoria fossero. E lui: "È un threesome". La conduttrice ha continuato: "E io che categoria sono?". Nicola Savino, informatissimo, ha replicato: "Tu sei blonde, celeb, milf". Blasi è scoppiata a ridere: "Ma è da mo che so na milf io!". E Alvin si è aggiunto alla conversazione: "È una cougar". A riportare l'ordine ci ha pensato Vladimir Luxuria, che si è augurata che il rapporto di Edoardo e Mercedesz non faccia la stessa fine disastrosa del primo tentativo.