Isola dei famosi, Marialaura De Vitis: “Farei sesso con Luca Daffrè”, e lui ricambia A meno di un mese dalla finale dell’Isola dei famosi, Marialaura De Vitis e Luca Daffrè si avvicinano. E la naufraga ammette: “Con lui farei sesso”.

A cura di Stefania Rocco

Foto IPA

Potrebbe presto scattare il flirt tra Luca Daffrè e Marialaura De Vitis all’Isola dei famosi. Dopo avere manifestato il suo interesse – non ricambiato – per Alessandro Iannoni, la naufraga ha cambiato obiettivo e potrebbe avere fatto centro. Poche ore fa, nel corso del gioco “obbligo o verità” organizzato dai naufraghi, Marialaura ha ammesso il suo interesse nei confronti del modello ed ex volto di Uomini e Donne. “Se ho mai baciato una donna in vita mia? Sì, certo, l’ho fatto e più di una volta. Non sono bisessuale ma mi è capitato di baciare delle ragazze”, ha raccontato la ex fidanzata di Paolo Brosio ma per poi ammettere il suo interesse per Luca, “Qui sull’Isola? Con Luca lo farei, sono sincera”. Una confessione che ha spiazzato il modello ma che lo ha spinto a uscire allo scoperto.

Luca Daffrè ricambia l’interesse di Marialaura De Vitis

Sempre durante lo stesso gioco, Luca ha ammesso di ricambiare l’interesse di Marialaura: “Chi preferisco fra le ragazze? Quando sono entrato ho detto ‘fisicamente mi piace Estefania’, poi conoscendovi, come persone, ho detto Maria Laura. Quando sono entrato non avevo una bella opinione di Marilù pensavo che prendesse in giro Alessandro. Per me che la guardavo da casa era palese che lo prendesse in giro. Poi dopo, parlandone, ho cambiato idea”. Tutto è possibile a partire da questo momento, anche che i due si decidano a consumare il flirt nell’aria.

Il no di Alessandro Iannoni a Marialaura

Con il suo arrivo sull’Isola dei famosi direttamente da La pupa e il secchione, Mariaklaura aveva già palesato l’intenzione di sparigliare le carte e dare il suo contributo alla vita sentimentale sull’Isola. Per questi motivi, aveva apertamente confessato il suo interesse per Alessandro Iannoni, tra i personaggi più interessanti di questa edizione del reality. Ma di fronte al rifiuto di lui, la ex fidanzata di Brosio è stata costretta a fare un passo indietro.