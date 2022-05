Isola 2022, Alessandro allontana Marialaura che piange: “Nella vita vengo sempre rifiutata” Alessandro Iannoni rifiuta definitivamente Marialaura De Vitiis all’Isola dei famosi e la naufraga si scioglie in lacrime: “Nella vita sono sempre stata rifiutata”.

A cura di Stefania Rocco

Non ci sarà alcuna storia d’amore tra Marialaura De Vitiis e Alessandro Iannoni all’Isola dei famosi 2022. A chiarirlo è stato il figlio di Carmen Di Pietro che, di fronte a una domanda diretta della naufraga che gli aveva chiesto se ci fosse la possibilità di una storia tra loro, ha spiegato di non sentire alcun sentimento romantico nei suoi confronti: “Per me, per adesso, è amicizia. Te lo dico con il cuore, non mi è ancora scattato quel qualcosa in più sotto il profilo emotivo”.

Le lacrime di Marialaura De Vitiis

Dopo essere stata definitivamente allontanata da Alessandro, Marialaura si è sciolta in lacrime e parlando con Mercedesz Henger (anche lei rifiutata da Edoardo Tavassi) ha ammesso le sue debolezze: “Ci speravo perché vorrei trovare una persona ma per ora va bene così. Sono sempre stata rifiutata. Non piango per Alessandro, parlo in generale. Voglio trovare una persona che mi voglia bene perché sono sempre da sola”.

Perché Alessandro ha rifiutato Marialaura

In diretta durante un collegamento dalla Palapa, Alessandro ha spiegato i motivi del suo rifiuto: “Non deve piangere perché è una bravissima ragazza ma quei dubbi che avevo all’inizio rimangono. Lei ha avuto tempo per studiare il personaggio mamma/figlio. Un po’ le faceva comodo per rimanere in gioco. Sono dubbi che non mi toglie nessuno dalla testa. Forse me li toglierebbe una frequentazione fuori, ma non qui”. Marialaura ha però ribadito i suoi sentimenti: “Ci sono rimasta molto male. Non nego di essermi costruita un castello in aria. Forse sono stata troppo invadente perché sentivo di avere poco tempo. Le cose che pensavo di provare per te sono vere e lo dimostra la mia reazione”.

Guendalina Tavassi: “Non le piace Alessandro”

Ma le lacrime di Marialaura non hanno intenerito i suoi compagni di gioco, in particolare Guendalina Tavassi. “Ma come può mettersi a piangere e dire di esserci rimasta male? Sono entrate come tre conquistadores e invece sono tre truffadores”, ha detto la naufraga, “Non mi dire che ti piaceva Alessandro. È la persona più buona, umile, educata e gentile del mondo. Ti ha sempre detto che voleva conoscerti prima di esporsi. Tu hai fatto tutto di fretta perché non volevi uscire dal programma e va bene, ma non venirci a dire che ci sei rimasta male”. La stoccata finale è arrivata da parte di Carmen Di Pietro: “Per me sei una falsa, hai calcolato tutto. Quella di chiudere è stata una decisione di Alessandro, io non c’entro nulla”.