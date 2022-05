Maria Laura De Vitis dopo la Pupa e il Secchione sarà una naufraga all’Isola dei Famosi Dopo la vittoria a La Pupa e il Secchione Show, Maria Laura De Vitis sarà una nuova naufraga dell’Isola dei Famosi. L’annuncio a Pomeriggio 5 con Barbara D’Urso.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo la vittoria a La Pupa e il Secchione Show in coppia con Edoardo Baietti, Maria Laura De Vitis, ex fidanzata di Paolo Brosio, è pronta a iniziare una nuova avventura in tv. Da pupa diventerà presto una naufraga dell'Isola dei Famosi 2022. Ad annunciarlo Barbara D'Urso in diretta a Pomeriggio 5, durante la puntata del 4 maggio.

Maria Laura De Vitis nuova naufraga all'Isola dei Famosi

Da pupa a naufraga. Maria Laura De Vitis, 24 anni, è pronta a iniziare la sua avventura all'Isola dei Famosi 2022, il reality in onda su Canale5 e condotto da Ilary Blasi. La notizia l'ha data Barbara D'Urso nel corso della puntata di mercoledì 4 maggio di Pomeriggio 5, quando si è collegata con la neo vincitrice della Pupa e il Secchione Show da remoto. L'ex pupa non era presente in studio perché già in Honduras, pronta a sbarcare su Cayo Cocinos. "Con grande orgoglio devo dire che per l’ennesima volta una d’Urso-creatura sta per essere una protagonista de L’Isola dei Famosi. Sei in Honduras, brava Maria Laura", ha commentato la conduttrice.

Paolo Brosio commenta la vittoria di Maria Laura De Vitis

Sempre in collegamento, la showgirl ha parlato della sua vittoria a la Pupa e il Secchione Show, in coppia con il secchione Edoardo Baietti, nella puntata andata in onda martedì 3 maggio. La coppia ha battuto in finale tutte le altre e ha conquistato il primo posto. A commentare questo suo risultato anche l'ex fidanzato Paolo Brosio, 42 anni più grande di lei, a cui è stata legata per circa un anno e che le ha fatto acquisire popolarità. Brosio l'ha contattata telefonicamente per farle i complimenti: "Mi ha fatto molto piacere sentirlo, si è complimentato con me". Ora è pronta a lanciarsi in una nuova avventura televisiva, con l'Isola dei Famosi e la raccomandazione della D'Urso: "Non farmi fare brutte figura e non litigare con nessuno".