“Triangolo” all’Isola, il piano di Carmen per smascherare Luca e testare l’interesse per Marialaura All’Isola dei Famosi, Marialaura De Vitis confida a Carmen Di Pietro il suo interesse per Luca Daffré. La showgirl, che aveva chiesto al naufrago di essere il suo toy boy, ha in mente un piano per smascherarlo, coinvolgendo anche Estefania Bernal.

All'Isola dei Famosi 2022 sembra che stia per nascere un "triangolo amoroso". Al centro c'è Luca Daffrè, ex corteggiatore di Uomini e Donne. A contendere le sue attenzioni, da una parte Marialaura De Vitis e dall'altra Carmen di Pietro, che non molto tempo fa aveva chiesto scherzosamente al naufrago se volesse diventare il suo toy boy.Ma la showgirl ha in mente un piano per smascherarlo e capire quali siano le sue reali intenzioni.

L'interesse di Marialaura per Luca Daffré

L'ex pupa ha raccontato a Carmen Di Pietro di essere interessata al naufrago, di volerlo conoscere qui in Honduras per capire se può nascere qualcosa una volta fuori dal reality. "É nato l'amore?", ha chiesto la showgirl alla compagna, che ha quindi risposto: "Sono sincera, non è nato l'amore però spero possa nascere qualcosa perché è un ragazzo che mi interessa. Mi piacerebbe vederlo fuori".

Carmen Di Pietro ha allora messo in chiaro quale è ora il suo rapporto con Luca Daffré, spiegando di non considerarlo più come il suo toy boy:

Io giocavo con lui, non ci sono rimasta male perché era un gioco e ho detto basta toy boy davanti a tutti. Lui non ha reagito, pensava fosse uno scherzo. Non ho niente contro di lui, gli voglio anche bene. Avrei però preferito sincerità da parte sua.

Il piano segreto di Carmen

Marialaura ha instaurato per un bel rapporto d'amicizia con Carmen, tanto che scherza: "Con te condividerei anche l'uomo". La showgirl in realtà ha in mente un piano per mettere alla prova Luca Daffré, coinvolgendo anche Estefania: "Provaci anche tu, come gioco, per vedere come lui reagisce. Se ti dice a me piace Marialaura allora la sentenza è fatta, se invece ci sta, allora gli piacciono i triangoli". L'ex pupa, inizialmente scettica, ha poi accettato il piano. Non resta che vedere come si comporterà il naufrago.