Marialaura De Vitis contro Mercedesz Henger: "Saccente e superba, mi è stata vicino finché le servivo"

Nonostante l'Isola dei famosi 2022 sia ormai agli sgoccioli, non mancano le tensioni tra i concorrenti. In particolare, Mercedesz Henger e Marialaura De Vitis continuano a battibeccare. In queste ore, hanno provato ad avere un confronto ma non c'è stato verso di trovare un punto di incontro.

Le accuse di Marialaura De Vitis a Mercedesz Henger

Marialaura De Vitis ritiene che Mercedesz Henger si sia finta sua amica solo per avere un aiuto in più e andare avanti nel gioco: "Mi è stata vicina finché le servivo, perché l'ho sempre salvata, non l'ho mai mandata in nomination, l'ho sempre protetta quando potevo avere potere decisionale sul gioco. Ora che è in finale forse non le servo più. Io, se ho legato con una persona, porto avanti il rapporto dentro il gioco e fuori".

Faccia a faccia tra le due naufraghe

Marialaura De Vitis, sollecitata da Luca Daffré, ha deciso di provare ad avere un chiarimento con Mercedesz Henger. Non appena si è avvicina a lei, tuttavia, ha elencato tutto ciò che non tollera del suo carattere:

"Non ti ho detto cose pesanti. Ti ho detto che certe volte hai un atteggiamento vittimista, che ti butti giù, certe volte parli con un tono un po' saccente e superbo. Non mi sembra di averti detto cose troppo offensive".

Pronta la replica di Mercedesz Henger: "La parte lesa, non lo dico per vittimismo ma perché è un dato di fatto, sono io. Che tu venga cercando di far pace e poi mi insulti addirittura di più, per me non sta né in cielo né in terra. Il sorriso saccente lo stai facendo tu". Mercedesz ha concluso con la certezza che lei e Marialaura non troveranno mai un punto di incontro: