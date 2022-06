Isola, Mercedezs tradita da Marialaura: “Poteva parlarmi, ha preferito farlo alle mie spalle” Mercedezs Henger scopre nella penultima puntata dell’Isola dei Famosi che Marialaura ha parlato male di lei e del suo rapporto con Edoardo Tavassi alle sue spalle.

A cura di Ilaria Costabile

Una penultima puntata piena di confronti quella dell'Isola dei Famosi in onda lunedì 20 giugno 2022. Nonostante Edoardo Tavassi sia stato costretto a lasciare il reality, e quindi non sia presente per replicare, la storia con Mercedezs è stata argomento di discussione anche negli ultimi giorni e tra i naufraghi. Ma proprio in puntata la modella scopre cosa hanno detto sul suo conto, dispiacendosi per il comportamento di Marialaura De Vitis.

Il dispiacere di Mercedezs

Il rapporto tra Mercedezs ed Edoardo ha attraversato non pochi alti e bassi in questo percorso sull'Isola, dove i due più di una volta si sono avvicinati e lei ha manifestato un certo interesse nei suoi confronti, anche se dall'altra parte non sembrava fosse corrisposto, nonostante la complicità. Nei video mostrati in puntata, si vede come Marialaura ed Estefania siano titubanti in merito alla necessità da parte della naufraga di sapere quali siano le intenzioni del mattatore romano, adducendo come motivazione la nomination e il rischio di uscire: "Se diceva di sì iniziava la storia, mentre se diceva di no lei faceva la vittima" si sente nel video. Tornati in studio, la Henger si dichiara piuttosto dispiaciuta:

Sono davvero dispiaciuta, per Marialaura perché io davvero le ho detto tutto quello che sentivo per Edoardo. Ha avuto l’occasione di dirmi le cose che pensava, ma ha preferito parlare alle mie spalle. Loro non ci credono, ma io so quello che provo. Va bene così.

Marialaura De Vitis prova a difendersi

La naufraga, quindi, cerca di difendersi e giustificare il suo atteggiamento, dicendo che in realtà lei le aveva sempre consigliato di non farsi avanti con Edoardo, perché aveva capito che lui non voleva un rapporto, sebbene nel video le si senta dire tutt'altro, come le fa notare Vladimir Luxuria. L'opinionista le dice: "Guarda che noi qui ti abbiamo sentito e tu le dici chiaramente buttati, per poi lamentarti dopo che lei ci abbia provato con Edoardo". Marialaura, quindi, risponde: