Isola dei Famosi, Mercedesz triste per Edoardo Tavassi: “È più interessato a Estefania” Mercedesz Henger è sempre più affranta dal comportamento di Edoardo Tavassi nei suoi confronti ed è ormai convinta del fatto che al naufrago interessi più Estefania.

A cura di Ilaria Costabile

Gli ultimi giorni in Honduras per i naufraghi sono difficili sotto tutti i punti di vista, soprattutto quello emotivo. Ormai provati e stanchi dalla vita isolana, anche i sentimenti iniziano ad avere un peso maggiore e Mercedezs Henger è decisamente dilaniata dal dubbio che Edoardo Tavassi possa non avere un reale interesse nei suoi confronti e si confida con Maria Laura De Vitis e inizia a nutrire il sospetto che possa interessargli qualcun altro.

Le perplessità di Mercedesz su Tavassi

Una confidenza tra amiche oltre che di compagne d'avventura quella tra Mercedes e l'ex compagna di Paolo Brosio, alla quale rivela i suoi dubbi circa il comportamento del naufrago nei suoi confronti, sempre più ambiguo e difficile da decifrare: "Quando parte l’intimità lui smorza subito con battute, come meccanismo di difesa per rimanere distaccato dalla situazione". La naufraga prova a consolare l'amica dicendole: "Lo sai che più ti prende in giro e più vuol dire che le interessi", ma Mercedesz allora fa notare che c'è una persona con cui Tavassi si diverte ancora di più a stuzzicarsi: "Allora gli interessa Estefania perché quella con cui scherza di più è lei". Questa condizione di incertezza avrebbe minato anche la sicurezza di Mercedesz che, infatti, stanca di questo continuo tira e molla ha ammesso: "Quasi quasi diventiamo amici perché non ce la faccio più a vivere nel dubbio".

Edoardo Tavssi ed Estefania Bernal, foto IPA

Mercedesz delusa dal comportamento di Edoardo

La modella ungherese, inoltre, durante una passeggiata in compagnia di Estefania Bernal le aveva chiesto se fosse interessata ad Edoardo e quest'ultima le aveva risposto ammettendo che con il nuovo look isolano, il videomaker aveva acquisito un certo sex appeal. Intanto durante un'escursione la Henger si è ferita scivolando su un corallo e invece di essere soccorsa da Tavassi, come si sarebbe aspettata, ha visto il naufrago raggiungere la modella argentina in acqua per ridere e scherzare, senza interessarsi di come stesse Mercedesz che, ovviamente, non ha preso particolarmente bene la cosa.