video suggerito

Marco Liorni annuncia una sorpresa a L’Eredità del 27 maggio: “Ghigliottina da Oscar” Marco Liorni annuncia una presenza speciale per la puntata del 27 maggio. Un volto noto scriverà la Ghigliottina e alcuni indizi portano a pensare si possa trattare di Roberto Benigni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Eredità si avvia verso il finale di una stagione che ha fatto segnare numeri record. Il debutto di Marco Liorni alla guida del quiz di Rai1 si è rivelata un'operazione di successo e prima di lasciare spazio al ritorno di Pino Insegno a Reazione a Catena, Liorni riserva una sorpresa ai telespettatori del quiz, annunciando una presenza speciale nella puntata di lunedì 27 maggio.

Cosa succederà a L'Eredità del 27 maggio

Il conduttore lo ha detto nel corso della puntata di domenica 26 maggio, ripetendo più volte: "Domani ci sarà una sorpresa, una ghigliottina da Oscar". Un ospite speciale per una delle ultime puntate della stagione? Più che altro si tratta di una presenza speciale nel gioco finale del programma. Da quello che abbiamo appreso, infatti, la ghigliottina della puntata sarà scritta da una personalità nota, con un chiaro riferimento agli Oscar.

Benigni a L'Eredità? Possibile operazione targata Lucio Presta

Di chi si tratterà? Il nome più papabile è quello di Roberto Benigni, impegnato nelle scorse ore per la Giornata Mondiale dei Bambini, dove ha incontrato il Papa ed è intervenuto per intrattenere la piazza. L'attore e comico, premio Oscar nel 1997 con La Vita è Bella, potrebbe essere l'autore della Ghigliottina speciale in onda domani sera. Una possibilità resa ancora più probabile dal fatto che Roberto Benigni e il conduttore Marco Liorni sono accomunati dallo stesso agente, Lucio Presta, negli anni scorsi artefice di operazioni simili come quella della presenza di Benigni nella serata di apertura del Festival di Sanremo 2023, in presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Benigni potrebbe quindi legare il suo nome a quello della Ghigliottina de L'Eredità, uno dei giochi televisivi più popolari degli ultimi anni, nobilitato anche da intellettuali come Umberto Eco, che ne aveva apprezzato le caratteristiche. Toccherà attendere poche ore per scoprirlo.