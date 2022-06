Mara Venier commossa all’ultima puntata di Domenica In: “Smetterò quando il pubblico non mi seguirà più” Mara Venier saluta commossa il suo pubblico nell’ultima puntata di Domenica In, ringraziando coloro che hanno reso possibile questa edizione e dichiarando di non avere alcuna intenzione di lasciare la televisione.

A cura di Ilaria Costabile

Ultima puntata di Domenica In per Mara Venier, che ha voluto porgere i suoi più sentiti ringraziamenti a tutti coloro che le hanno permesso di concludere anche questa edizione dell'iconico programma del weekend, la tredicesima di cui è al timone. Un discorso in cui non è mancata la commozione per i tanti ostacoli superati in quest'anno, preceduto anche da una dedica piuttosto particolare che la conduttrice ha voluto fare ad un suo carissimo amico.

I ringraziamenti con il ricordo di Carmela

Come di consueto, alla fine di ogni stagione televisiva, arrivano i saluti e i ringraziamenti dopo lunghissimi mesi di messa in onda che lasciano spazio ad un periodo di relax, prima di ricominciare di nuovo a tambur battente il prossimo settembre. Ed è con questa consapevolezza che Mara Venier saluta i suoi collaboratori, ricordando tra le lacrime Carmela, la sua collaboratrice scomparsa lo scorso aprile:

Voglio ringraziare tutti, ringraziamento corale per tutti quelli che mi sono stati vicino, mai domanica in è stato un successo come quest’anno, ci abbiamo messo il cuore, dalla pandemia alla guerra, preoccupati e impauriti. In questo momento non posso non ricordare Carmela, è stata la mia suggeritrice per 30 anni, questo successo è anche per te, ci manchi tanto Carmela, ovunque tu sia

L'abbraccio con Stefano Coletta

Un ringraziamento speciale è poi quello che la conduttrice rivolge al direttore di Rai1, Stefano Coletta, presente in studio per assistere all'ultimo appuntamento televisivo di Domenica In, con il quale non manca un grande e sentito abbraccio finale:

Voglio ringraziare Stefano Coletta, è stata la persona che più mi è stata vicino quest’anno, sempre con discrezione senza impormi nulla, voglio ringraziare anche il nostro ad che mi ha fatto lavorare in piena libertà. È un programma libero, siamo noi come redazione, che decidiamo chi avere e chi non avere, cosa fare. Vi ringrazio per avermi fatto lavorare liberamente. Ringrazio il nostro capo progetto che è diventata come una sorella per me.

Il saluto finale di Mara Venier

Non poteva però mancare un ringraziamento davvero speciale: "Il pubblico, perché senza il pubblico do annamo noi, senza voi, dove andiamo?" , ed è a coloro che in più occasioni le hanno rivolto qualche critica, che Mara Venier rivolge un ultimo pensiero, rassicurando chi la segue da sempre che non ha alcuna intenzione di lasciare la tv:

Non sono giovanissima, sono una donna che ha una certa età, che ha vissuto gioie e dolori, quando qualcuno vuole ferirmi mi dice "sei vecchia, perché non te ne vai?" Io credo che non ci sia età per chi fa il mio mestiere, ma io smetterò solo quando voi non mi seguirete più, col cavolo che vado in pensione.

La dedica ad Alberto Matano

Prima di elencare tutti coloro che l'hanno aiutata in questa edizione e che l'hanno supportata, Mara Venier approfitta della presenza di uno dei suoi ultimi ospiti, Andrea Sannino, che canta "Abbracciame" e sulle note di questa canzone fa una dedica davvero speciale: "Voglio dedicare questa canzone che amo molto al mio caro amico, Alberto Matano, Alberto tanta felicità, tu sai perché. Dedicata ad Alberto e ad un'altra persona, Alberto sa chi". Un messaggio che arriva a pochi giorni dall'annuncio delle nozze del noto giornalista di Rai1 che saranno officiate proprio da Mara Venier, già accorsa in studio dall'amico nell'ultima puntata de La Vita in Diretta, provocando non poca commozione.