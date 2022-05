Mara Venier: “Resto a Domenica In, concorrenza di Canale5 caricata a pallettoni contro di me” “Tra Maria De Filippi e Verissimo, la concorrenza è caricata a pallettoni contro di me”, lo dichiara Mara Venier confermando che resterà salda al timone di Domenica In.

A cura di Stefania Rocco

Mara Venier non lascia il timone di Domenica In. Benché avesse manifestato a più riprese il desiderio di lasciare il programma per potersi occupare principalmente della sua famiglia, la conduttrice ha infine deciso di restare in video, regina della domenica di Rai1. E, ospite di TvTalk, ha fatto sapere che non sarà la notevole controprogrammazione prevista da Canale5 a farle cambiare idea. Sono stati mesi impegnativi sul fronte degli ascolti per Mara, trovatasi nella condizione di doversi scontrare con la puntata domenicale di Amici di Maria De Filippi e quella di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. I numeri prodotti nel corso dell'ultimo anno non hanno espresso una preferenza netta a favore di una o dell'altra rete, ma la conduttrice sottolinea quanto il pubblico del suo programma sia cresciuto negli ultimi anni.

Mara Venier: “Ogni anno dico che è l’ultima edizione”

“Domenica In è un programma che mi diverte moltissimo, però dietro c’è tanto lavoro, è un programma impegnativo. Io il lunedì mi godo gli ascolti, ma dopo dieci minuti sono già a lavoro per pensare alla puntata successiva”, ha fatto sapere Mara in un’intervista a Tv Talk nella quale ha analizzato i dati di ascolto positivi della sua Domenica In nonostante la concorrenza di Canale5, “Non mollo mai, è molto impegnativo, ecco perché ogni anno dico che è l’ultima edizione. […] In questi quattro anni Domenica In è molto vista, cresce anno dopo anno, gli ascolti sono sempre altissimi. Quest’anno noi avevamo dall’altra parte Maria e Verissimo, quest’anno si sono caricati a pallettoni per andare contro di me!”.

Domenica In in onda durante la pandemia di Covid

Mara è reduce da due anni impegnativi. Andata in onda durante la pandemia di Covid-19, ha acquistato autorevolezza anche sotto il profilo dell’infotainment, genere cui aveva sempre preferito l’intrattenimento puro. È andata in onda nonostante la paura, sforzandosi di tenere compagnia agli spettatori a casa, informandoli nella maniera più semplice e diretta possibile: